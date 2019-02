La logística obliga al menú único en la cena que abrirá el Carnaval de Foz

Un grupo de personas mostraba el martes su malestar por la eliminación del menú apto para vegetarianos, veganos o celíacos que en los últimos años se había ofrecido en la cena de coronación de la reina del Carnaval de Foz, que se celebra el día 16. Defendían la viabilidad de la propuesta y pedían al Concello que reconsiderara su decisión. Sin embargo, según confirmó este miércoles el alcalde, Javier Castiñeira, la cena contará con un menú único compuesto por entrantes, sopa y costilla asada con guarnición: "A medida que se vai sumando xente, o catering ten máis dificultade e por loxística resulta imposible ofrecer un bo servizo e con garantías á hora de ofrecer un menú alternativo".

Castiñeira precisa que la decisión fue adoptada por Sempre Foz y el Concello después de mantener una reunión con la empresa encargada de servir la cena. "Respetamos a todos os colectivos e intentamos ofrecer estas alternativas, pero a afluencia de xente é cada vez maior e tamén as persoas que piden o menú alternativo, este ano calculamos que serían máis dunha vintena, e resulta imposible manter esta opción", explicó y subrayó que sobre todo "no caso das persoas celíacas, non podemos garantir que non haxa incompatibilidades nunha cea para tanta xente e non podemos correr ningún tipo de risco de que vaia haber algún erro".

Ya se iniciaron los trabajos para aumentar la capacidad de la carpa que albergará el evento para que pueda asistir el mayor número de personas posible

Y es que cada vez son más las personas que se apuntan a participar en esta cena que abre el Carnaval focense. Este año se vendieron las 800 tarjetas que se pusieron a la venta en función de las previsiones del año pasado y aún hay 190 en lista de espera.

En este sentido, también respondió ayer el alcalde a algunas críticas en las que se asegura que se debería primar la presencia de gente de Foz en la cena. "Iso sería un erro fatal, porque o Carnaval de Foz é o Carnaval da Mariña nel participan comparsas de Ribadeo, Barreiros, Burela ou Alfoz e non se pode cerrar a porta a esa xente", aseguró. El regidor insistió en que ya se está trabajando para aumentar la capacidad de la carpa y se espera que pueda contar con otros 200 metros cuadrados adicionales. "En dous anos pasouse de 500 persoas a 1.000 e nunca se deixou fóra a ninguén e niso estamos traballando, pero é moita xente o que tamén obriga a cambios no plan de seguridade", aclaró.