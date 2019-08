Localizan en O Vicedo una botella lanzada en la costa americana en 2009

Un grupo de niños que veranean en O Vicedo se encontraron el martes en la playa de San Román una botella de cristal con un mensaje en su interior. Ante la sorpresa de los pequeños y de sus padres, tras abrirla comprobaron que el frasco contenía "dos folios, uno escrito en español y otro, con el mismo mensaje, en inglés, así como el folleto del velero desde el que se lanzó", apunta Laura Sánchez, una de las madres.

El hallazgo, protagonizado por Martina, de 7 años, Lucía (7), Nicolás (10), Samuel (10), Hugo (11) y Pablo (14), fue fortuito. "Somos de Madrid y veraneamos todos los años en San Román. No nos movemos de allí porque mis padres tienen una casa a pie de playa y nos encanta. Muchos días bajamos con los niños a buscar ojos de mar y el martes se encontraron la botella en la ensenada de la parte izquierda", rememora.

Martina, la hija pequeña de Laura, fue la primera en preguntarse si portaría algún mensaje: "De repente me acerqué y me di cuenta de que, efectivamente, tenía algún papel dentro. La botella era verde y estaba muy envejecida, con percebes adosados. Decidimos llevarla para casa y allí la abrimos, pensando que quizá la habría tirado alguien este verano".

En el interior se encontraron con los dos folios, firmados por Keith Barkwood, en los que ofrecía un correo electrónico de contacto y las coordenadas en las que lanzó la botella mientras hacía una travesía entre la isla de Saint Thomas, en las Islas Vírgenes Americanas, situadas en pleno Mar Caribe, y Norfolk. en la costa Este de Estados Unidos. "Solo se lograba ver por la parte de abajo un cilindro de papel y, a pesar de estar cerrada solo con el corcho, sin lacrar, los papeles apenas se mojaron. Pensamos que pudo incluir el mensaje en castellano porque intuiría que las corrientes se llevarían la botella a Sudamérica", comenta.

Sin embargo, la mayor sorpresa llegó cuando comprobaron que la carta estaba datada en diciembre del 2009: "No nos esperábamos que fuera tan antigua. En el mensaje nos pedía que le escribiésemos diciéndole dónde habíamos encontrado la botella y así lo hicimos. De momento no hemos recibido respuesta, pero hemos encontrado en Facebook un perfil que podría ser suyo, ya que tiene alguna foto en un velero antiguo precioso, similar al del folleto".

Laura Sánchez destaca la sorpresa que supuso para niños y mayores. "Los niños no se lo creen, están emocionados porque iban en busca de su particular tesoro, que son las caracolas y los ojos de mar y se encontraron con algo mucho más grande, una botella que alguien lanzó al mar hace casi 10 años. Creo que ya nada va a superar esto. Justo el jueves regresamos a Madrid y no se quieren ir. Lo que más les ha atraído es poder contactar con alguien a través de un mensaje en una botella", destaca, al tiempo que concluye que "será, sin duda, el recuerdo de este verano".