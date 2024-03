Siete locales se suman a un evento que llega consolidado a su vigésima edición

LA FIESTA vuelve este jueves a Xove con uno de los productos estrella de la gastronomía gallega, el pulpo, que protagoniza la Festa do Polbo de Xove, que llega consolidada a su vigésima edición. Una cita que siempre se celebra el Jueves Santo, lo que ayuda a fijarla ya en el calendario tanto por parte de vecinos como de los muchos turistas que se acercan.

"É unha festa con moito tirón e para a hostalería de Xove é un dos días máis importantes do ano", cuenta Carlos López González, propietario de dos de los negocios que se suman este año a la fiesta. Se trata de Bar Pepe, Cafetería A Roda, Pulpería bar Cociña, A Fuga, O Refuxio, Onde Sempre y La Cívica.

Locales en los que no faltará la receta clásica del pulpo á feira, que pasa por ser una de las raciones más demandadas, que se completará con otras variadas propuestas que ayudarán a conocer la gran versatilidad del pulpo en la cocina y a que los clientes aprecien el buen hacer de los cocineros xovenses. Entre otras especialidades, se podrá consumir a la plancha, al ajillo, a la mugardesa, con gambas y en pizza, con lo que el éxito de la fiesta estará a la altura de todo tipo de paladares.

La cita arranca mañana a las siete de la tarde con la previsión de servir unos 800 kilos entre todos los locales

Los propietarios de los locales, que se han unido para organizar de forma conjunta la cita, han establecido el precio unitario de 15 euros para cada una de las raciones, que empezarán a servirse a partir de las siete de la tarde en que se dará el pistoletazo de salida a la fiesta. Se estima que serán en torno a unos 800 kilos los que se servirán de forma conjunta entre los locales hosteleros participantes en la fiesta.

Una cita que suma además otro importante aliciente, como es la música que no dejará de sonar y que llegará a todos los establecimientos participantes. Para este año, se ha apostado por el ritmo de la batukada de la charanga A Choca de Ribadeo, especialista en poner a todo el mundo a bailar con sus contagiosos ritmos, que ayudarán a agrandar aún si cabe aún más la importancia del evento, uno de los principales que se desarrollan durante estos días en la comarca de A Mariña.

A esta actuación, se sumarán otras propias en los locales que así lo decidan y son varios los que han apostado por esta fórmula, con el fin de potenciar una fiesta que llega llena de vida tras dos décadas de celebración, solo interrumpida de forma obligada por la pandemia de covid.

Un evento para lo que los promotores cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Xove, que apuesta así por una fiesta que en sí misma es un atractivo para acercarse a la localidad y potenciar la economía local a través de los negocios de hostelería. Una visita que sirve también para que los numerosos visitantes que se acercan durante la Semana Santa puedan conocer un municipio con grandes atractivos turísticos, de interior y litoral y animarse a visitarlo en otras ocasiones.

La batukada de la charanga A Choca llegará desde Ribadeo para animar con su música la fiesta xovense

La Festa do Polbo de Xove reúne siempre a gran cantidad de gente, pues al desarrollarse en el interior de los locales no depende tanto del tiempo para su éxito como otras citas al aire libre. Su proximidad a Viveiro, eje de las grandes procesiones en A Mariña con su Semana Santa de carácter internacional, es un factor también positivo para el impulso de la fiesta, pues Xove está muy próximo y es difícil decir que no a un plan tan animado como pulpo y música para disfrutar después de las procesiones.

Por ello, se espera que sea numeroso público el que se dé cita en una fiesta que completa la importante oferta de ocio de la zona.