Cantas veces lles dixeron que estaban tolas?

Moitas (risas), pero a xente que nos coñecía sempre confiou en nós e veuse que era acertada a nosa idea de negocio e nós sempre crimos no noso proxecto e puxémoslle toda a ilusión, paciencia e moito amor.

E iso que viñan ambas de traballos en cousas que nada tiñan que ver. Xa eran de andar con masas?

Tata si, pero eu nada, e nos cursos que fixemos antes de abrir non ía de cero ía, de menos 20 —di Dori, sete anos menor ca súa irmá—. A idea inicial era que Tata se adicara ao obradoiro e eu a atender fóra, pero intercalamos os papeis para non acabar queimadas.

E só están as dúas para todo?

Agora si, antes da pandemia tiñamos empregadas, pero coa incertidume decidiron buscar outros traballos, normal, e nós tamén decidimos darlle unha volta e pasamos a pechar pola tarde e imos seguir así, coa opción de reservar o local para xente que necesite facer algo e non teña espazo; por exemplo en decembro vai haber charlas de nutrición, contratouse para merendas ou para xente que tivo un bebé e apostou por recibir aquí aso seus amigos.

Niso dos horarios sempre foron moi vangardistas, case que revolucionarias en Burela?

O noso negocio é moi importante pero a nosa calidade de vida tamén e para poder levar un negocio con ilusión e con ganas tes que ter vida e cos horarios da hostalería sería imposible.

Un negocio que costa definir, porque é a suma de moitas cousas.

Así é. Non somos pasteleiras nin camareiras e ofertamos un conxunto que vai máis aló do noso produto. É un local con moita vida e moita historia, aínda que en decembro faremos só seis anos, pero hai moitas historias moi bonitas ao redor que nos enchen de ilusión.

Cóntenme algunhas

O rapaz que nos fixo o logo, Óscar Villarquide, fixera Belas Artes, pero traballaba no porto e costoumos convencelo e empeñámonos en que o fixera el e foi un empurrón e agora dedícase á arte; a exposición que temos agora é de fotos de Paco López, un afeccionado que ten un don e xa nos dixo que foramos as culpables de que fixera outras mostras. Tamén gustou moito a de Pilar Casabella, que empezou a pintar a raíz de pasar moito tempo na casa por un cancro e nestes días temos á venta figuras de Nadal feitas pola asociación Camiña.

Dámoslle preferencia á terra, o feminino e o natural

Falemne do seu produto

Temos un repertorio fixo que nos funciona moi ben como as galletas, a torta de queixo, a de cenoria ou as roscas, e outras que imos experimentando co fin de ofrecer un postre á medida do cliente, aínda que o noso forte seguen a ser os almorzos. Temos un obrador modesto e moitas veces non podemos coller todas as encargas; de feito, xa temos para o Roscón de Reis porque só podemos facer 30 ao día.

Traballan con Quilómetro 0?

Tratamos de que o produto que non é feito por nós sexa local e senón galego. Dámoslle preferencia á terra, o feminino e o natural.