El local del juzgado de paz ribadense enfrenta a nacionalistas y populares

Las malas condiciones del local que alberga el juzgado de paz de Ribadeo protagonizaron este miércoles uno de los debates entre nacionalistas y populares en el Parlamento gallego. Mientras los nacionalistas piden al Gobierno autonómico que ponga a disposición del Concello de Ribadeo el local que fue acondicionado para albergar dicho juzgado, los populares requieren al ejecutivo local que facilite una localización adecuada para albergar con carácter definitivo este servicio, así como que, en colaboración con la Xunta, realice las gestiones oportunas para adecuar las dependencias provisionales para albergarlo.

El diputado nacionalista Daniel Castro reclamó a la Xunta que, "conforme a lo acordado en su día y sin demora", ponga a disposición del Concello el local reformado para albergar temporalmente las dependencias del juzgado. Así, recordó que el "deplorable estado" de las instalaciones oficiales del juzgado llevó al Concello a realizar las gestiones oportunas para su definitivo traslado a otro inmueble previamente rehabilitado, un proceso que, según subrayó "parecía áxil, a priori, case administrativo, pero que a lentitude do PP na Xunta e a ausencia dunha colaboración seria co goberno ribadense levaron a que hoxe se siga agardando que a situación se resolva".

Según Castro, tras ocho meses de espera, el gobierno local optó por una "solución intermedia" por la que se comprometía a adquirir, previa rehabilitación y acondicionamiento, el inmueble conocido como la Casa da antiga Telefónica, mientras la Xunta se comprometía a adaptar un bajo propio, perteneciente al Instituto Galego de Vivenda e Solo, para albergar temporalmente el juzgado.

Pese a que las obras de acondicionamiento están ya realizadas, el bajo todavía no ha sido puesto a disposición del Concello, por lo que el nacionalista cuestionó "como é posible que cando levan máis dun ano rematadas as obras do "local ponte" continúen sin "poñer a disposición este local, facendo que os traballadores do xulgado sigan a traballar nun edificio con graves humidades, con goteiras, con desconchados nas paredes e con documentos empodrecendo, un local que non garante as condicións mínimas de salubridade".

Tras recordar que el propio Concello se ofreció a trasladar el mobiliario y archivos si la Xunta necesitaba este apoyo, Castro insistió en la necesidad urgente de poder contar con estas instalaciones "para que os seus traballadores e traballadoras, funcionarios autonómicos, poidan traballar nun lugar decente e se peche este episodio que se alongou xa moito máis do debido".

La respuesta de los populares, que votaron en contra de la iniciativa nacionalista, corrió a cargo del diputado Alberto Pazos, que recordó que la ley vigente recoge que las instalaciones y medios instrumentales de los juzgados de paz estarán a cargo del Concello respectivo y explicó que la Xunta "sempre actuou coa mellor disposición e total lealdade cando o Concello pediu colaboración para mellorar as instalacións".

Segun explica el popular, "a Xunta, aínda que non tiña a obriga de facelo, ofreceu un lugar provisional para albergar o xulgado de paz durante a reforma das instalacións que ocupa na actualidade, dependencias que están a disposición do Concello en canto o goberno facilite un espazo para o arquivo".