Los lobos matan cuatro ovejas y un cordero en Ribadeo

La localidad ribadense de Vilela fue el escenario de un nuevo ataque de lobos en la comarca mariñana. En esta ocasión fueron un total de cuatro ovejas y un cordero lo que se cobraron estos animales en la noche del miércoles al jueves. Concretamente, según calcula el dueño de los animales, el ataque debió de producirse entre las doce de la noche del miércoles y las ocho de la mañana del jueves.

La novedad en este caso es el lugar en el que se produjo el ataque. Primero porque no hay muchos reconocidos en el término municipal ribadense en general, y segundo porque en este caso tuvo lugar en la localidad de Vilela, que se encuentra en una zona relativamente próxima al casco urbano ribadense, aunque sí está rodeada de monte.

El dueño de los animales, que dice lamentar que "case con seguridade non me van a pagar", ya denunció lo sucedido e indicó que a pesar de lo que se dice "si que hai lobos nesta zona de Ribadeo, e tamén houbo máis ataques, o que pasa é que a xente moitas veces non quere denunciar". En su caso asegura que lo hace porque "é unha forma de que se vaia tomando conciencia de que hai este problema, porque senón pasa desapercibido" y añade que algunos cazadores aseguran haberlos visto.

Sus ovejas fueron atacadas en una zona muy próxima a la carretera provincial que pasa por Vilela, justo junto a las casas. Según el testimonio de algunos vecinos, sí que oyeron ladrar a los perros en un momento de la noche de forma más alterada de lo habitual, pero nada más. No obstante, algo les distrajo porque de los animales que atacaron esta vez solo uno apareció devorado más o menos por la mitad, en tanto que a los demás solo los mataron y les arrancaron algunas zonas muy concretas, pero sin llegar a comerlos, lo que indica que algo les pudo haber asustado y huyeron.

El propietario de los animales, que prefiere mantenerse en el anonimato, pide que se tenga este problema en consideración "porque creo que está indo a máis e se non se atalla, penso que acabarán atacando á xente un día. De momento non pasou, pero estou convencido de que pasará e despois veremos... É un perigo e non se está tomando en serio".

Los ataques registrados hasta el momento en el municipio ribadense eran muy pocos y siempre fueron más habituales, en A Mariña Oriental, en zonas de Riotorto y A Pontenova. En el resto de la comarca sí se dan con más frecuencia incluso llegando a zonas de costa de Xove o Cervo.