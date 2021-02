Tres lobos devoran un poni y hieren a otro en una finca cerrada de Xove

La comarca de A Mariña registró el primer ataque de lobo tras la aprobación el pasado jueves por parte del Ministerio de Transición Ecológica de esta especie como de especial protección. Fue a un caballo de un ganadero de Xove, que cuenta con varios animales en una finca cerrada en la zona de Portocelo.

El afectado ha perdido una de las reses, una poni hembra de dos años y medio y unos 300 kilos de peso, y tiene otro herido, tanto en la parte delantera como en la trasera, "polo que a piques estivo de ser tamén devorado", se lamenta el propietario, Andrés González Vidal. Un hombre que se sorprende "do trozo que comeu, que logo foi a metade do bicho", lo que reafirma su teoría de que fueron varios los lobos que atacaron. "Polas pegadas que hai deberon ser tres, como tamén me dixo o técnico de Medio Ambiente que veu mirar e di a xente que un deles é moi grande", lamenta.

Andrés González asegura no estar en contra de los lobos, "ao contrario", pero cree que se debería promover su estancia en su hábitat natural, "no alto dos montes, onde estivo sempre, porque a ver que beneficio hai con que o lobo ande no medio das casas, como ocorre aquí, en Portocelo, ao mesmo nivel do mar", asegura, al tiempo que lamenta la indefensión que les va a acarrear la nueva normativa, "na que se protexe ao asasino e se ataca ás vítimas", insiste.

Para Andrés llueve ya sobre mojado, pues el pasado agosto sufrió la pérdida de otro animal en el mismo lugar, "e aínda non recibín ningunha axuda", lamenta, aunque es consciente de que "ninguén os cría por esas subvencións, porque valen moito máis", relata alguien que se dedica al cuidado de estos animales no de forma profesional, sino porque le gustan. "Se a cousa segue así, vou quedar sen nada, porque no compensa", asevera.

Los animales estaban en una finca cerrada de alambre, lo que no impidió que el lobo pudiera acceder, porque "meteuse por baixo", recuerda el ganadero, quien cuantifica en unos 600 euros el coste del animal perdido.

La Xunta baraja recurrir el acuerdo del Gobierno