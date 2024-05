El lobo volvió a atacar en Barreiros

El lobo se ha cebado con la cabaña ovina de Diego Vidal, un vecino de San Miguel de Reinante, en el concello de Barreiros, al que el depredador le ha matado siete corderos, dejando otros dos malheridos y un tercero con heridas más leves, por lo que espera que pueda recuperarse. El ataque se produjo en la noche del miércoles al jueves, aunque desconoce a qué hora pudo ocurrir.

El afectado halló los animales muertos en la mañana de este jueves. Se encontraban en una finca situada frente a una casa, para llegar a la cual solo hay que cruzar la carretera y cercana a la vivienda del propietario, quien asegura que "aquí nunca houbo lobo ata hai dous anos, non é zona de montaña e pensamos que os soltaron". Añade que el lobo mató animales a otros vecinos del concello cerca del mar, al lado de un conocido restaurante, y también en las inmediaciones de Illa Pancha, en Ribadeo.

Diego Vidal perdió ya en ese periodo de dos años unos 20 ejemplares y su hermano, que también tiene ovejas, ya tuvo más bajas. "Esta vez matou sete e feriu tres, dúas xa tivo que sacrificalas onte (por el jueves) o veterinario, e o outro quedou a ver se recupera porque ten unha ferida pequena no pescozo e algo na barriga, debeu zafarse, pero a outros dous atravesoulles a tráquea e o veterinario dixo que era mellor sacrificalos para que non estivesen sufrindo, que non merecía a pena deixalos uns días porque ían morrer", explica el afectado, quien asegura que "comeu nalgún, pero o resto só tiñan a mordida do pescozo".

El ganadero indica que los corderos tenían cinco meses y que acababa de apartarlos de las madres para destetarlos. "Algún ía mirar de vendelo e os outros eran para nós". Los corderos estaban en una finca cerrada, dentro de la cual tienen un cobertizo para guarecerse, del que entraban y salían libremente. "As ovellas están noutro campo, onde teño os mastíns", señala en alusión a los tres canes de esa raza que adquirió para tratar de proteger su cabaña, junto a los que tiene otra perra cruzada. "Teño uns coas ovellas e outros cunhas cabras enanas. Os mastíns son adultos, xa teñen un ano e defenden".

Seguirá con su explotación

A Diego Vidal aún le quedan más de 35 ovejas madres, junto a otros diez o doce corderos más pequeños, con los que espera tener más suerte, aunque "vou ter que deixalos con elas ata que sexa a hora de matalos". El ganadero pretende mantener su cabaña. "Ou deixamos todo salvaxe ou se non haberá que seguir intentándoo, teremos que adaptarnos no que poidamos, a ver se cos cans e se non retiran as axudas podemos seguir. Non sei se é un prezo xusto o que dan por cada animal, para algúns ao mellor si e para outros non. Algúns poden valer o que pagan por eles. Por un cordeiro de ovella galega, que pesa a metade, pagan máis que por unha ovella normal, é algo que non se entende".

El camión encargado de su traslado para su tratamiento como residuos ya se los recogió. "Xa é a terceira vez que vén e espero que non teña que volver", asegura Diego resignado.