El lobo tiene presencia en la práctica totalidad de la comarca

La presencia del lobo en la comarca es más que evidente y así lo confirma el último censo sobre la población de este animal que maneja la Consellería de Medio Ambiente y que se basa en trabajos de campo elaborados en 2013 y 2014, además de la revisión que se efectuó en varias zonas del norte de Lugo entre julio y septiembre de 2015. De estos estudios se extrae que el 98% de la provincia de Lugo cuenta con la presencia de este animal y que en la comarca solo estaría ausente de una pequeña franja de territorio en el municipio de Ribadeo.

"O lobo practicamente só está ausente nas áreas urbanas das cidades e as periferias das mesmas, así como algunhas áreas costeiras do norte da Coruña, Lugo e Pontevedra", explica textualmente el documento de la consellería, que concluye que "a presenza do lobo é xeralizada en todo o territorio galego".

Este documento también hace una estimación de las manadas reproductoras en el territorio gallego, algunas de las cuales se comparten con territorios fronterizos de Portugal, Asturias y Castilla y León. En base a este censo están identificadas 90 manadas en toda la comunidad, de las cuales seis tendrían incidencia en la comarca. Así, una se localizaría entre los municipios de Ourol y Mañón, ya en A Coruña. Otras tres tendrían territorio entre los municipios de O Valadouro, Alfoz y Abadín y otras dos afectarían a las zonas próximas a Meira de los municipios de A Pontenova y Riotorto.

Otra de las conclusiones de este estudio es que las poblaciones de lobo "en termos xerais" se mantiene en Galicia en los últimos quince años.

ATAQUES

Esta presencia de lobos en la mayor parte del territorio implica irremediablemente una convivencia de estos animales con el ser humano, que no está carente de conflictos que vienen marcados por los ataques del depredador a animales domésticos. Según los últimos datos que contempla Medio Ambiente, que son del año 2017, en la provincia de Lugo se registraron 1.093 ataques: 486 a ovejas, 329 a vacas, 209 a caballos y 69 a cabras.

En la comarca, los últimos ataques registrados fueron en Celeiro, donde un vecino sufrió la pérdida de gran parte de su cabaña de ovejas en prados cerca de las viviendas; en Xove, en la parroquia de A Rigueira; en la parroquia ourolesa de Xerdiz; y en O Valadouro en los montes de O Cadramón. En todos estos lugares se producen ataques cada cierto tiempo. Más insólita fue la aparición de un ejemplar atropellado en la N-642 a su paso por Cervo.

Los ataques próximos a las viviendas es lo que más preocupa a los vecinos de las zonas afectadas. Aseguran que el animal cada vez se acerca más a las casas y que incluso se deja ver a plena luz de día, sobre todo a primeras horas de la mañana.