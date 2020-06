El lobo mató tres ovejas en una sola semana a un ganadero de Celeiro

"Non lle vexo solución", cuenta apesadumbrado Antonio Liborio, un ganadero de Celeiro, que tiene con el lobo una auténtica cruzada. "Con esta xa son catro neste ano e o pasado matoume 33 ovellas", relata. Unos números que espantan, por lo que reconoce que se le pasa por la cabeza "parar e vender todo".

El propietario recibió en la tarde de ayer la visita del técnico que acredita la muerte violenta de la res en la madrugada del pasado lunes. "Vale para xustificar que foi o lobo, pero coa axuda non se recupera o que vale e realmente acabas perdendo cartos", explica. Con la muerte en la madrugada del lunes de la última res son ya cuatro las que ha perdido en este 2020, tres de ellas en una semana, pues "na noite de luns ao martes da semana anterior atacou unha ovella e un año e os dous apareceron mortos", señala.

Impotencia es lo que siente este hombre, que tiene cerca de un centenar de cabezas, repartidas en varias zonas, y para cuyo cuidado cuenta con un par de mastines, pero son insuficientes para impedir el ataque del lobo. "Ao estar repartidas, tiñan que ter sete ou oito, pero entón non me darían as ovellas para cubrir a comida dos cans", asevera.

La mayoría de los prados están cerca de las casas, a las que el lobo ya se acerca sin ningún temor. "Están a cen metros das casas e as que matou a semana pasada aínda máis preto, pois o propio muro da casa é o que fai de peche da finca», cuenta, mientras teme otros ataques próximos, pues «para os lobos é época de cría, polo que veñen a comer e levar para as crías. É mala época para nós", dice.

"Pásanche as gañas de traballar", cuenta con impotencia, al tiempo que recuerda que reclamó al coto una batida, pero duda que la autoricen, porque "o ano pasado non puideron". En su caso, no depende de los animales para vivir, porque tiene otro trabajo, pero le gusta su crianza, "aínda que agora estou pensando en vender todo, pero agora os prezos tampouco son bos porque polo tema do coronavirus tampoco se pode exportar e baixa moito o que che ofrecen por eles", reconoce.