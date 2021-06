Elatacó en la noche del miércoles al jueves en. El depredador mató cuatro ovejas y un carnero en la localidad ourolesa de, dentro de una finca cerrada al lado de las casas, y dejó otra herida. El dueño es, a quien el agente de medio ambiente le advirtió de la posibilidad de que regrese a por más en los próximos días.

El vecino, que tiene los animales para limpiar las fincas, perdió hace dos semanas una cabra en Bravos, donde el lobo mató dos ovejas a otro residente. Lamelas teme que el animal ataque a niños o a mayores en Vilares: "Véxoo perigoso". De igual opinión es el alcalde ourolés, José Luis Pajón: "Calquera día que teña fame pode haber unha desgraza humana".

Lamela solo pide que "non volva, que busquen unha parcela para telo ou tomen medidas. Non me serve de moito que paguen os animais, non vou estar criando para el. Nunca se fai nada ata que pasa algo grave e despois de nada serve lamentarse. Se non se dan conta, haberá que collelas e levalas a Madrid, ao mellor a parte da perda vés cunha multa, pero cando non é dun, non doe".

MONDOÑEDO. El lobo también mató un ternero de casi cuatro meses en la parroquia mindoniense de Figueiras. Una res de María Dolores Fernández y su marido que pastaba con otras 37. "O que nos doe é o que debeu sufrir", dijo, y lamentó también el nerviosimo del resto de animales.