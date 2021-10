Los lobos continúan cebándose con los animales de compañía y parece que entre sus preferencias están por ahora los perros. El depredador mató en la madrugada del jueves otros dos perros en las inmediaciones de las casas del lugar de Tiñade, en Bravos (Ourol).

Su propietario, Modesto Rodríguez Franco, vio que los canes salían corriendo cuando él marchaba para el trabajo, pero su hermana los halló muertos y devorados por el depredador más tarde. "Funme ás sete da mañá e logo veu miña irmá ver o gando e atopounos comidos", indicó. "Seguiu o rastro deles, un estaba a 50 metros da casa e ao pequeno levárono e comérono máis abaixo do monte". Del pequeño apenas quedaron las patas y la cabeza, mientras el grande quedó totalmente destrozado indica Modesto.

Ver más: El lobo se cobra la vida de otro perro y un poni junto a una casa de Ourol

Se trataba del mastín Kicro, de año y medio, y de un pequeño jack terrier de caza, de once meses, llamado Tucho. El vecino está compungido por la pérdida y añade que el año pasado ya mató algún can por la zona. "É tremendo, pero mentres que non ataque a unha persoa non van facer nada", considera.

ATAQUES CONSTANTES. Este vecino de Bravos se deshizo de las ovejas que le quedaban el año pasado y antes se había quedado sin cabras por los continuos ataques del depredador: "O ano pasado desfíxenme das ovellas que me quedaban, xa da outra vez matounas todas e cando tiña cabras, igual; tes que andar mirando seguido delas, porque a pouco que te despistas vén por elas".

Ver más: El ataque a otro perro en la puerta de su casa perpetúa la preocupación por el lobo en Viveiro

Ahora ya solo tiene cinco vacas y cuatro yeguas en el monte. "Poldros xa non teño ningún, pérdense sempre as crías ao estar no monte. Desde 2002 pouco ou moito ataca todos os anos, neste aínda non matou ningún becerro, pero é raro que non leve dous ou tres cada ano".

Rodríguez Franco comenta que "a situación é cada vez peor, como para abandonar todo, isto non ten amaño, os que nos dedicamos a isto é porque nos criamos cos animais. Nesta zona ao pé do monte son o único que queda con algún animal". Cada vez que pierde uno presenta denuncia para reclamar la indemnización, "pero polos cans nada", precisa.