El lobo mata dos potros y deja otros tres heridos en un monte en Xove

La comunidad de montes vecinales en mano común de Laxamoura, de la parroquia xovense de San Isidoro de Monte, denuncia un brutal ataque del lobo a su ganado en la madrugada del pasado lunes. Dos potros muertos, tres mordidos y un desaparecido es el cruel balance de lo que supone el ataque de una manada de cánidos. "Cremos que poden ser varios animais, porque os danos son moitos e había un cabalo e varias bestas na contorna que sempre lles intimida, pero non lles importou nada a súa presenza, atacaron igual", cuenta con desesperación un miembro de la directiva de la entidad.

"A verdade é que dan ganas de deixar todo, porque os animais están na mellor época do ano porque as bestas están parindo e estamos totalmente indefensos porque non hai nada que free ao lobo. Se levamos aos animais ao pé do mar atácaos e se os levamos para o alto, outro tanto, xa non sabemos que facer con eles. É unha indefensión total", aseveran desde la comunidad de montes xovense.

Una entidad desde donde confirman que el ataque se produjo de noche en un terreno de la zona conocida como Pau da Vella, que estaba vallado, y no fue hasta primera hora de la mañana cuando se descubrió.

ABANDONAR. El ataque a los animales supone una importante pérdida económica para sus propietarios, en este caso varios distintos que utilizan los montes mancomunados para que pasten sus animales al aire libre con el buen tiempo, pero sobre todo una situación de impotencia que ya les sobrepasa. "Hai moita xente que está pensando en deixar todo, porque non paga a pena criar, non só xa polos cartos que perden senón porque non se ve unha solución e imos quedar sen gando", se lamentan desde la comunidad, donde apuestan por proteger una forma de vida tradicional.

Los ataques de los lobos se han intensificado en los últimos meses y los ganaderos se sienten desprotegidos y son cada vez más, también los ayuntamientos, quienes piden medidas para controlar la población lobezna. Un animal que podría aumentar su estatus de protección de salir adelante la norma que prepara el Gobierno y contra la que se han manifestado particulares, asociaciones y entidades municipales al considerar que se debe también proteger un modo de vida tradicional.