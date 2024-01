El lobo mata un poni a 50 metros de distancia de las casas en Mondoñedo

El lobo cada vez busca su comida más cerca de las zonas habitadas. La última prueba de ello está en Mondoñedo, puesto en la noche del viernes para el sábado pasado, en Reyes, se le atribuye la muerte de un poni en el lugar de As Curuxeiras, a unos 50 metros de una casa habitada. La zona donde atacó el depredador está asimismo a unos 200 metros del conocido Campo dos Paxariños, donde se celebra la afamada feria de ganado de As San Lucas.

Luciano López Fraga es el propietario del équido que se cobró el lobo de madrugada. El afectado indica que los dueños de la casa ni se habían levantado cuando él descubrió el poni muerto. Ellos, que son los titulares de la finca, le indicaron que a las dos de la madrugada los ponis se encontraban bien, por lo que supone que el ataque debió producirse después de esa hora. Explica que la carretera N-634 pasa por la parte superior e inferior de la finca donde estaba el animal, muy cerca del casco urbano mindoniense. "Aquí non se lles invade o espazo aos lobos, senón que son eles os que se achegan cada vez máis ás zonas habitadas. Algo raro pasa".

El mindoniense asegura que él defiende la presencia del lobo, "pero non tan cerca das casas. Haberá que buscar unha solución de controlar as mandas. O meu é unha afección, pero hai xente que vive disto e pode ser un problema. Ademais mañá a vítima pode ser unha persoa. Canta xente maior hai que sae pasear ás sete da mañá! Agora fai máis dano pegado ás casas que no monte, onde tamén din que está acabando cos poldros".

La cría de poni muerta a las afueras de Mondoñedo.

El cuerpo del poni todavía seguía este lunes en la finca, pero ya en un remolque para proceder a su retirada. El propietario presentó la correspondiente denuncia ante la Consellería de Medio Ambiente, cuyos agentes se desplazaron hasta el lugar para constatar que el fallecimiento se debía a un ataque del depredador, para lo que realizaron una inspección ocular y tomaron fotos para añadir a su informe. Esto permitirá al dueño acceder a las indemnizaciones previstas por esta causa.

El poni muerto, del que apenas comieron, era todavía una cría, según su propietario, quien también tiene ovejas y cabras, por cuya supervivencia ya teme. En este sentido López Fraga asegura que escuchó que estos días también causó daños en fincas de otros vecinos, matando otra cría de poni y un par de ovejas.

Este es el primer ataque que sufre Luciano López. "Tiña catro na finca e matou ese, feriu outra, que ten unha roída nunha perna, da que aínda estou tratándoa, pero penso que non vai ter problema". El afectado comenta que por la noche intenta guardar los animales, pero no siempre puede hacerlo. Es taxista de profesión y tiene los animales por afición en fincas que le ofrecen vecinos del municipio porque así los animales se alimentan a la vez que mantienen limpios los terrenos. "A maioría non son miñas, as parcelas quedan abandonadas e os donos pídenche que leves os animais para telas limpas".