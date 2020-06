El lobo mata dos ovejas y hiere dos más en el lugar que ya atacó el lunes

El lobo volvió a cebarse con el mismo rebaño que atacó el pasado lunes en Celeiro, aunque en esta ocasión con unas pérdidas mucho mayores para el ganadero, Antonio Liborio, que en la mañana de este jueves encontró dos ovejas muertas y otras tantas heridas y le falta un cordero, "que debeu levar enteiro o lobo", cuenta apesadumbrado, mientras no oculta que la situación es ya insostenible.

"Protestas e protestas, pero ninguén che arregla nada e a verdade é que xa me pregunto para que vou estar traballando se teño ataques a diario", señala, en relación con las últimas pérdidas, tres en una semana, a los que hay que sumar las otras tres de este jueves.

Un cifra que teme se ampliará por las dificultades de salvar a las dos ovejas heridas, a las que deberán sacrificar si no se curan, "O veterinario dixo que estaban nunha situación difícil, alomenos unha, que ten unha ferida dun dedo de profundidade e que vai ser difícil que cicatrice, iso cando non teña afectado o tendón que entón non hai que facerlle, pero deulles antibióticos e hai que esperar uns días", cuenta.

Un desenlace que le preocupa y cree que puede repetirse porque es época reproductora para los lobos "e baixan comer e levan para as crías", por lo que teme que se generalicen los ataques. "Dende setembro non tiven un e agora os teño seguidos e din que hai unha manada de catro", lamenta.

Estos daños se suman a la delicada situación que atraviesan las explotaciones por la pandemia de Covid, donde el precio de los animales "caeu máis da metade, porque non se puido exportar e a xente non quere comprar ovellas". Un descenso al que suma la caída en la demanda de corderos por el cierre de restaurantes, cuenta el ganadero que cría por placer, pues "con sete anos xa estaba coas cabras no monte e isto gústame".