El lobo mata cuatro ovejas en una explotación de Xove

Los ataques del lobo continúan sucediéndose en diferentes puntos de la comarca mariñana, aunque en las últimas semanas más centrados en la zona occidental. En esta ocasión le tocó sufrirlo a una explotación ubicada en A Rigueira, en el municipio de Xove. Se trata de una granja denominada A Lamela y su dueño vio cómo el lobo mató en la noche del lunes al martes a un total de cuatro animales.

No fueron los únicos estragos que causó, ya que otras seis o siete ovejas quedaron heridas y el dueño de los animales, Fernando García, da por hecho que estas ovejas van a fallecer también e incluso cree que alguna más no saldrá adelante porque todas quedaron muy afectadas y ahora acusan el estrés del ataque. Se trata de una situación típica en estos animales tras un ataque de lobos.

García utiliza su explotación ovina de A Lamela para consumo propio y para que los animales mantengan su finca en buen estado. Se lamentaba el martes de lo sucedido porque da por hecho que no podrá seguir produciendo ni trabajando con los animales porque no existen compensaciones bien planificadas para este tipo de situaciones.

Justo mientras esperaba la visita del veterinario comentaba que "apenas che dan axudas para cando che pasa isto". "Os lobos agora están totalmente protexidos e resulta que os que quedamos desprotexidos somos os gandeiros e o lobo ben se ve que está indo cada vez máis cerca das casas. Aínda hai pouco tempo que se meteu ata Celeiro, entre as casas, e agora polo que se ve están achegándose máis cara esta zona, e tocoume a min", afirmaba.

SUBVENCIONES. Por el momento no tiene claro cuánto le va a abonar la Administración por sus animales "pero será unha cantidade moi pequena que nunca che cubre o que valen en realidade e tampouco serve para que poidas volver a montar a gandería como a tiñas. Eso xa o dou por feito, porque ademais o que che pagan acabas cobrándoo dentro de ano e medio máis ou menos, e iso se ao final cobras, que xa veremos".

En su caso recuerda que "o anterior ataque nesta zona foi haberá uns nove anos, pero cada vez se atreven máis. Eu véxoos desde a ventá da miña habitación. Chegan ata aquí, e agora as ovellas colleron medo e están moi afectadas".

Fernando García comentaba que precisamente el martes los animales ya no querían entrar en el establo que utilizan habitualmente y le resultaba imposible que se recogiesen allí.

El ganadero apunta que "seguramente na parte alta o lobo xa non ten tanto que comer e por iso baixan ata aquí, pero habería que solucionar esto porque no meu caso había algunhas ovellas que estaban preñadas que non sei se me van a ter en conta. Está todo pensado para o lobo".

FUTURO. Aunque su explotación tenía 26 animales no tiene claro que siga en funcionamiento por el estado de las ovejas "porque todas colleron moito medo". Ademais nin queren ir á corte nin estar polo prado, que é onde terían que estar nesta época do ano. "A ver se nos dan algunha solución", dice.