El lobo mata cuatro ovejas y deja otra herida de muerte en San Miguel de Reinante

El lobo mató en la madrugada de este martes cuatro ovejas y dejó muy malherida una quinta en una finca del lugar de A Barranca, perteneciente a la parroquia de San Miguel de Reinante del municipio de Barreiros. Es el quinto ataque que sufren dos hermanos del concello en fincas de esa localidad, San Cosme y en A Devesa (Ribadeo) en el plazo de mes y medio.

Diego Vidal Rey explica que el primero fue en una finca de su hermano Miguel, situada en la localidad ribadense citada, donde se cobró tres ejemplares. Mató otra pieza de Diego en San Miguel, donde también les hirió una perra, y después volvió a atacar reses de Miguel por dos veces, muriendo otros seis animales. Y el último fue en la noche de este lunes al martes, dado que la madre de ambos, Alsira Rey Rocha, explica que "atopámolas mortas ao amencer, colleunas polo pescozo e matounas".

Diego confirma que esta vez le mató cuatro y "outra está morrendo, porque ten a gorxa furada. Foi diante da casa a uns 300 metros, no medio das casas. Non sabemos por onde puido entrar, se saltou a malla ovelleira coa que pechamos a finca ou saltou polo lado do río, porque non hai marcas. O peche ten un metro, pero puido saltalo; tampouco podemos pechar como se fose isto un bunker, con dous metros de alto", indica.

De los cuatro animales muertos, uno está completamente devorado hasta las costillas y a otro le comió una pata. "Teño unha cadela mastín con elas e mordeuna nunha orella e tamén nunha perna, defendeu o que puido. Por iso estamos á busca de máis cans", explica Diego Vidal, quien recuerda que el año pasado solicitó una subvención para colocar unos pastores eléctricos más fuertes como cierre, pero no se la concedieron.

Los agentes de Medio Ambiente ya pasaron a ver los animales y le indicaron que solicite también los gastos veterinarios por eutanasiar los animales para que no sufran.

Diego Vidal espera reponer las ovejas y quiere comprar uno o dos perros más para protegerlas. "A única opción fronte ao lobo é ter máis cans para protexelas, pero chega un momento en que non chegan as ovellas para soster os cans. Témolas porque son unha axuda para subsistir e porque nos gusta, teñen un alpendre para gardarse, pero non vou pechalas. Isto é moi frustrante", lamenta.