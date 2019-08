El lobo mata otras dos ovejas e hiere seis más de madrugada en Celeiro

El lobo volvió a actuar de madrugada en la parroquia vivariense de Celeiro cobrándose la vida de otras dos ovejas, propiedad de Antonio Liborio Nunes, vecino al que también hirió otros seis bóvidos. El afectado no confía en la supervivencia de los animales heridos, debido a que las mordeduras fueron en su garganta. El ataque se produjo en un prado cercano al Alto da Casanova.

El titular de esta pequeña cabaña doméstica, que en unos meses se ha visto reducida a menos de la mitad por el depredador al cobrarse 25 ejemplares y quedarle solo 23 o 24, aseguraba ayer que ha tomado la determinación de venderlas, si encuentra quien se las compre. "Para velas mortas prefiro vendelas", confiesa apesadumbrado.

El propietario de los bóvidos lamenta que Medio Ambiente aún no haya respondido a su petición de indemnización

El afectado recuerda que solo tuvo gastos, tanto para su compra como del veterinario. "Matoumas preñadas, polo que non só perdo a ovella, senón tamén as crías". Señala que por cada adulto podría obtener entre 120 y 150 euros. Liborio esperaba que el agente de Medio Ambiente acudiese a verlas para pedir indemnización y comenta que por ahora no vio un céntimo ni tuvo comunicación sobre las anteriores solicitudes.

Esta serie de ataques preocupa porque se están produciendo de forma cada vez más frecuente y no solo en esta zona sino en distintos puntos de la comarca, especialmente en zonas altas de municipios como Mondoñedo, Riotorto o A Pontenova, donde hubo varios episodios similares.