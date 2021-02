El lobo mata tres ovejas de un ganadero de Riotorto y aviva las críticas a su protección

El lobo parece estar dispuesto a continuar alimentando la polémica en torno a su propia conservación o, al menos, a la ley recientemente aprobada para evitar que se le pueda cazar en toda la franja peninsular al norte del río Duero. Si hace solo dos días tres animales atacaron unas ovejas en Portocelo (Xove), en la noche del martes al miércoles el turno le tocó a un ganadero de Riotorto, José Lamas, quien se despertó con tres ovejas menos en su cabaña a consecuencia del ataque de, al parecer, un solo lobo, pero de buen tamaño según todos los indicios.

El ataque se produjo en una finca que José Lamas posee en la vecina Paraxes, ya en el municipio de A Pastoriza, en un punto en el que confluyen también los municipios de Meira y el suyo propio, Riotorto.

Explica que para conseguir atacar a sus ovejas el lobo tuvo que acceder a una finca cerrada: "Por un dos laterais hai un muro de bloque, e o resto está pechada por unha tela metálica de aproximadamente metro e medio de altura". Se trata de una altura considerable y él conjetura que lo que hizo el animal "foi ir facendo intentos lanzándose contra o aramado ata que esta acabou cedendo e puido saltar por aí. Parécenos que foi así porque ata quedaron pelos do animal no arame".

En realidad la cosa pudo ser peor, porque Lamas es propietario de una cabaña de 18 ovejas y tuvo la suerte de recogerlas casi todas porque varias van a parir.

FRECUENCIA Y CERCANÍA. En la zona en la que se produjo este ataque del lobo los vecinos no se muestran extrañados de su presencia. José Lamas dice que sin ser algo extraordinario, tampoco se trata de algo completamente inusual y recuerda que ya anteriormente se produjeron ataques en los que mataron a varias ovejas.

Además, sí denota que poco a poco pierden el miedo al ser humano "porque por exemplo neste caso, xusto onde foi o ataque hai unha casa que está baleira, pero é que noutro lado da finca si que hai unha vivenda que está habitada, aínda que a xente que vive alí desta vez non escoitou nada raro e non se enterou de nada".

Ahora José Lamas tiene miedo de que el lobo haga una visita a las ovejas que tiene en Galegos, la parroquia de Riotorto donde él reside, "porque aínda que teño pechado cun pastor, estou convencido de que poderán entrar igual, e unha vez que chas matan, podes dar todo por perdido".

"Subvencionan os peches, pero dá igual porque entran e matan os animais"

José Lamas se muestra crítico y escéptico con respecto a la protección a rajatabla que se está dando al lobo. Dice no comprender aspectos "como que nos subvencionen os peches das leiras. Vale, iso está ben, pero a realidade é que non serve de moito porque está comprobado que conseguen entrar e mátannos os animais".



Dice que esta situación llegó a darse con otro vecino de una localidad cercana a Galegos "que ata tiña un pastor electrificado e nin así, conseguiron entrar igual".



Con respecto al dinero que tienen que percibir por los animales que mata el lobo, dice que, efectivamente, está reconocido, pero la realidad es que o no cobran nunca o tardan mucho en hacerlo y, además, ese dinero que les conceden nunca llega a cubrir el coste real del animal y el daño que les genera.



NI CON PERROS. Una protección habitual que se solía poner contra el lobo era la presencia de perros, habitualmente mastines. Pero Lamas explica que ahora ni tan siquiera eso es una garantía "porque uns veciños que teñen cabras teñen alí un mastín e nin caso lle fan. Acostumáronse a el e xa non lle teñen medo".



Su testimonio se suma al de muchos otros propietarios de ovejas o caballos cada vez más castigados por el lobo que se sienten desprotegidos.