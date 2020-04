El lobo mata de madrugada nueve ovejas al lado de la casa de un vecino de Xove

El xovense Manuel Fernández Regal despertó este sábado con una desagradable sorpresa junto a su casa al comprobar que su pequeña cabaña ovina de doce animales había sido pasto del lobo. En la tarde noche del viernes quedaban sanos y pastando libres en una parcela totalmente vallada. Por la mañana supuestamente una manada de lobos le mató todo, dejando uno herido grave y otro desaparecido.

Solo se salvó el macho, "debéronlle ter medo porque bo non é", dice mientras recibe ayuda de su yerno Rogelio y un agente medioambiental que se acercó a Camba, en el municipio de Xove para inspeccionar los daños. Manuel Fernández lamentaba que "ao carneiro non lle fixo nada, pero as ovellas están todas degoladas, tiña nais, outras de recría para renovalas e cordeiros duns dez quilos de peso", explica el xovense.

El ataque se produjo dentro de un terreno cerrado, situado en las inmediaciones de su casa, conocida como de Basanta y piensa que debió actuar una manada de lobos, "pois matar por matar non creo que o faga e menos un só bicho". El depredador nunca había atacado a sus animales y la brutalidad de lo ocurrido lleva incluso al xovense a pensar que pudieron ser soltados lobos por la zona. El ataque se registró de noche o durante la madrugada y ni él ni el vecindario del entorno oyó ruido alguno. "Se foran cabras aínda berran cando as matan, pero as ovellas non o fan", asegura. Muy cerca, en un terreno anexo, también tiene dos cerdos en semilibertad que no sufrieron daño. En la parroquia pastan vacas y terneros.

El lobo acabó con la cabaña de Manuel, que la tiene para aprovechamiento doméstico y en la que invirtió mucho esfuerzo y dinero. Avisó a la Consellería de Medio Ambiente para dar cuenta de los daños."O axente saberá se foron atacados polo lobo", indica. La indemnización, que tardará muchos meses en recibir, no le resarcirá del perjuicio sufrido y tampoco le devolverá los animales perdidos, que considera irrecuperables. Estaba muy afectado pues aunque hubo más ataques en Xove o Celeiro, no creía que llegaran allí.