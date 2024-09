El lobo mata una cabra y deja otra herida al lado de las viviendas en Lourenzá

Los ataques atribuídos al lobo continúan afectando a los pequeños rebaños domésticos de diferentes localidades de A Mariña lucense. El último ataque que se hizo público se produjo en la madrugada de este miércoles al jueves en el lugar de Os Carballás, en Vilanova de Lourenzá, dentro de una finca situada en medio de un núcleo de casas habitadas. Su propietario es Adrián Polo, a quien le mató una cabra y le dejó otra malherida, lo que le obligará a sacrificarla con toda probabilidad.

"Quedoume unha ferida, fíxolle furados na gorxa e respira por eles. Seguro que hai que sacrificala, porque furoulle a gorxa en dous ou en tres sitios por cada lado", explica Adrián Polo, quien tiene los animales para tener las fincas limpias y para consumo propio.

Las cabras estaban en una finca cerrada en Lourenzá

Las cabras estaban en una finca cerrada con red. El depredador mató una, comiendo una parte del rumiante, que además estaba preñada, y dejó otra malherida. Junto a ellas tenía un castrón, que se salvó del ataque. "Só non o vou ter, terei que comprar outras dúas cabras", comenta este ganadero.

Ocurrió de noche, como sucede en la mayoría de los casos sin que los residentes en la zona, ni él mismo, se percatasen de nada ni oyesen ruido alguno que les alertara de lo que sucedía. "Estaban nunha finca diante da porta, ao lado da casa, a uns dez metros, e ao pé de onde atacou, teño as canceiras cos cans de caza", explica este nuevo afectado por la acción del depredador, porque es la primera vez que el lobo ataca su cabaña, en las proximidades del núcleo urbano laurentino, donde hace año y medio le mató un potro a otro vecino, según indica.

Adrián Polo ya puso los hechos en conocimiento de la Consellería de Medio Ambiente para ver si le indemnizan. Para ello dejó los animales atacados en la finca en las condiciones que quedaron tras el paso del lobo para que los técnicos puedan realizar su informe y así solicitar la ayuda establecida por la Administración autonómica para paliar los daños del depredador. "Algo había que facer, porque senón calquera día atácanos a nós, está no medio das casas, case no medio do pobo".