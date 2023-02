El lobo continúa causando bajas en la cabaña ganadera mariñana. La última conocida es la de un caballo, que apareció muerto este domingo por la mañana en Canedo de Santo Tomé (Lourenzá). Era un ejemplar de 15 años, propiedad de Jesús Pérez Blanco, que estaba atado en un campo a unos 500 metros de la casa, en un prado de unos primos, quienes le alertaron al hallarlo con las tripas fuera y parcialmente comido a las diez y cuarto de la mañana. "Está chegando ás casas, temos medo ata por nosoutros".

El vecino de Lourenzá se confiesa "cansado". Era un ejemplar de tiro, el único que tenía, y este lunes iba a ver otro para intentar sustituirlo. "Non vai ser igual, teño que ensinarlle ao meu xeito, é unha perda de tempo. Onte chamei a moitos sitios ata que din con un". Jesús dice que lo usa para labrar los terrenos donde pone patatas, fabas o maíz. "Teño tractor e remolque, pero uso moito o cabalo, algún veciño cando bota a faba verdina viña pedir que llo prestase".

Pérez recuerda que el año pasado perdió 15 ovejas y cabras en dos ataques del lobo al lado de su casa. "Amólame moito estar traballando para o inglés. Agora teño algunha pero teño que gardalas de noite, senón quedo sen elas. Viñeron velas os axentes da Xunta e aínda non pagaron nada, co cabalo vai pasar igual", señala.

Jesús instaló hace cinco años una estabulación de vacas, cabras y ovejas en el municipio. Tiene 15 vacas de carne y terneros en las fincas que posee en el concello. "Estou pendente delas porque agora están para parir, fastidian unha e son 2.500 euros perdidos. Agora o que se compra hai que pagalo cando che entregan o animal, polo que se compro un cabalo e non vale para traballar, perdo os 400 euros, e se teño que vendelo non mos van dar".

El ganadero insta a que "se queren o lobo, hai monte comunal, que o pechen e lle den de comer, pero polo menos que non nos veña comer aos veciños o que temos, que o atendan eles, que non nos fastidien a nós. Aínda se pagaran algo, pero ao mellor tardan tres anos, e se quero ter algo teño que volver a poñer cartos do meu peto. Moitas veces xa non sabes o que vas facer, é do que vivo e a final de mes hai que pagar as facturas".

Pérez comenta que la semana pasada un vecino que rozaba junto a la casa vio un lobo a tres metros, en Canedo. "Agora nin teñen medo, achéganse á xente".