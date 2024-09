El lobo ya es un problema diario en A Mariña: "Do can só quedou o colar, a cabeza e os ósos"

Los ataques de lobo están generando una problemática cada vez más grave en diferentes zonas de A Mariña hasta el punto de que ahora son prácticamente diarios y están alarmando a la población sobre todo en zonas de O Vicedo y Mondoñedo, donde en los últimos días los animales sufrieron ataques casi continuos.

En la madrugada del sábado al domingo pasado, coincidiendo con las fiestas de Os Remedios de Mondoñedo, se registraron dos en ese municipio. José Ignacio Vilaseca, Iñaki, perdió tres cabras. El resto lograron escapar. "Aínda houbo sorte porque nun campo cerca tiñamos unhas ovellas enanas. Foi xusto ao lado das casas". Lamenta que "esto está chegando a un punto no que vai ser insostible. O propio axente de medio ambiente díxome que vai acabar con todo".

No hay cierre que se les resista

Sus cabras estaban sueltas en una finca cerrada, pero "non hai peche que pare a un lobo. Dentro do malo non estaban todas, porque dúas pariran e estaban gardadas. Salvouse tamén o castrón, imaxino que non o deu collido".

El ataque se produjo en una finca próxima a la casa de sus suegros, a un kilómetro de la fiesta: "Non ten medo a nada, nin aos fuegos nin á orquestra", detalla.

Ataques también a los perros

Ana Belén Geada perdió hace unos quince días un perro cruzado de palleiro, que guardaba su cantera. "Era o máis fero, pelexouse con el e arrincoulle cachos de pel. Sabemos que foi o lobo porque vimos pisadas e seguimos os seus pasos ata que o atopamos no monte. Do can só quedou o colar, a cabeza e os ósos". El otro cánido que tenía preso sobrevivió. "Agora déixoo dentro tódolos días, porque senón vai ser un bocadillo".

Además, este pasado lunes a las nueve y cuarto de la mañana vio un lobo grande. "Atopeino na estrada. Baixeime do coche, quedouse mirando e seguiu cara o monte. Non se asusta, isto é un desastre". Sobre los ataques dice que "é o pan de tódolos días, como sigamos así vai atacar ás persoas, porque está baixando moi cerca das casas" y segura que el temor va creciendo entre la ciudadanía.

También en O Vicedo

En O Vicedo la presencia del lobo preocupa cada vez más. En Vilar el lobo atacó esta semana, el jueves de madrugada. En esta ocasión el depredador se cobró una oveja en las inmediaciones de una vivienda. La dueña, Paula Lozano, explica que los lobos arrastraron el animal varios metros. "Atacáronlle detrás da miña casa nunha finca pechada e arrastrárono ata a casa do veciño. Por sorte, os cans deron a alerta e non mataron máis".