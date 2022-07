El lobo desespera en Ourol: "Fai falla conciencia social de cal é o problema"

Un nuevo ataque de lobos a los caballos de un ganadero en extensivo de la parroquia de Miñotos, en Ourol, parece minar la poca moral que les queda en esa zona con el problema que les está generando este animal salvaje. En esta ocasión el ataque se produjo en un campo en el que los animales pasaban la noche del viernes al sábado a tan solo 400 metros de la vivienda del propietario, Carlos Fernández. Este explica que en esta ocasión "só mataron un poldro", pero dice que es "un golpe moral moi duro, porque non para de acontecer e ves que non se pon ningún tipo de remedio porque as medidas que hai nin compensan economicamente e, por riba, son tardías". Por eso dice que bajo su punto de vista es absolutamente necesario "que a xente e as administracións tomen conciencia de cal é a magnitude real deste problema, porque de verdade que está ameazando a nosa supervivencia, e máis nun momento coma este".

Se refiere a los problemas que se están encontrando que son comunes al resto de la sociedad, como el bajo precio de la carne que producen pese a su gran calidad o el encarecimiento disparado de todos los costes que tienen que afrontar.

Pero al margen de ello, pone cifras a su situación concreta: "Só no que a parroquia de Miñotos o lobo matou uns cincuenta animais no que vai de ano. Xa me dirán a min se iso é sostible. Porque eu penso que non".

Además añade que "cada vez está habendo máis e máis ataques" y bajo su punto de vista la razón está muy clara: "Hai unha superpoboación de lobo e non se está a facer nada por corrixila". Asegura que con esta muerte volvió a presentar denuncia ante Medio Ambiente "pero dixéronme máis ou menos o mesmo de sempre. Que teño razón e recoñecen que hai moitos lobos, pero que tampouco poden facer nada máis".

En su caso recuerda que hace solo dos semanas que sus animales fueron víctimas de otro ataque y, anteriormente, de otro más "e isto xa é insoportable. Así non hai maneira porque te desmoraliza totalmente para traballar". Y eso que asegura que "os nosos animais, os dos que producimos en extensivo por aquí, non xeran carne recoñecida como ecolóxica, pero a realidade é que poderían perfectamente ter esa denominación porque é carne dunha gran calidade, pero non estamos a recibir ningún tipo de compensación. Todo o contrario, non hai máis que trabas e máis trabas".

MAYOR PELIGRO. Además él está particularmente preocupado "porque a uns cincuenta metros de onde me mataron o poldro na noite do venres, teño unha nave con gando. Como boten con ela, a ver que fago, porque entón búscanme a ruína".

Carlos Fernández cree que es necesario plantearse seriamente la opción de reducir la población de lobo "porque é evidente que o seu número nesta zona é excesivo. Ou se controla, ou nós tiraremos a toalla".