El lobo continúa atacando en fincas próximas a casas habitadas del entorno urbano de la localidad de Foz. La aparición de una oveja muerta en el medio de la carretera en la zona de San Martiño hizo saltar este martes de nuevo las alarmas. Ocurrió a las tres de la madrugada. El 112 Galicia alertó de su presencia a la agrupación de Protección Civil focense, que pasó el aviso correspondiente al camión de la basura para que cuando pasase por la zona hiciese una breve parada en el lugar para retirarla de la vía, dejándola en la cuneta para evitar posibles accidentes o sobresaltos a los conductores.

La dueña del animal podría ser Jesica Anahí Roble Pérez, una vecina que reside en la zona de Ferreiravella, a la que le desapareció una oveja y otra le quedó herida tras el presumible ataque nocturno del depredador. "Me faltó una del patio, de la finca que está al lado de casa, a 20 metros de la puerta, en una finca con cierre y pastor con corriente fuerte".

La afectada asegura que sufren sus ataques desde hace dos años. "El día de la Constitución me mató seis cabras y en Navidad un carnero. Otras que mató antes estaban en fincas que me prestan para que se las limpie, en Escanlar, cerca del punto limpio. El año pasado me mató siete y dejó dos malheridas que tuve que sacrificar".

La familia está desesperada por el ejemplar desaparecido porque "el agente de Medio Ambiente vino y me dijo que no me la pagan si no aparece el cadáver". Su marido agrega que lleva "dos años viviendo esto, fuimos de los primeros. Nadie creía esto, pero ahora que le está tocando a todo el mundo ya lo creen. Lo malo es que en dos años perdimos todos los animales y siempre viene a matarlas cuando están preñadas". La mujer añade que "no consigo recuperar, porque mata las que dejo para criar. Ahora tenía cuatro hembras y me quedan tres, una herida, pero así no damos levantado cabeza". Ellos las tienen para limpiar las fincas y para autoconsumo.

EN MAÑENTE. El ataque anterior en el municipio focense se produjo en Mañente y afectó a una cabra. Su propietario, Manuel Iglesias Canedo, indicó que es la segunda que pierde este mes por causa del depredador. Ocurrió en la noche del viernes al sábado pasado, del día 12 al 13, en una finca situada a menos de 100 metros de la casa donde vive. "Hai unha farola na esquina do prado, que está pechado cun pastor eléctrico potente de catro fíos, o máis baixo está a 20 ou 25 centímetros do chan e o máis alto a un metro e vintecinco centímetros", precisa.

El dueño del animal señala que el agente de Medio Ambiente que les visitó para recoger los datos les dijo que considera que el lobo se cuela por debajo del pastor. También le indicó que venía de constatar la muerte de otro animal en A Pontenova y que se dirigía hacia Riotorto. También recuerda que a principios de año, cuando le mató a la hija de esta cabra, ya había herido a la que ahora mató, que apareció sin una pata delantera. Entonces, el agente le comentó que tenía otros seis avisos, dos de ellos en Trabada y Riotorto.

Los avisos por ataques del lobo se suceden en las últimas semanas en diferentes municipios. Un vecino de Mondoñedo también vio recientemente como el depredador le mataba un poni a unos 200 metros de una casa habitada.

OTROS ATAQUES. Manuel Iglesias recuerda que el lobo mató ya a muchos animales en la zona, estima que unos 30, pese a que está próxima a la carretera que conduce a Ferreira, por la que hay tráfico de vehículos con asiduidad. De hecho, recuerda que en una finca muy próxima a un restaurante, que además está al pie de la N-642, le mató otros diez ejemplares a un vecino de la zona.

Manuel cree que si las guardan de noche en las cuadras "vai chegar un momento que veña de día matalas". Además, considera que "se tes que pechar os prados de malla de dous metros é mellor vender a finca, porque iso é impensable".