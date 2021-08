El lobo se cobra otro perro y un poni junto a una casa de Ourol

El lobo se está cebando en el área occidental de A Mariña, donde en la noche del martes al miércoles pasado se cobró un perro pequeño y un poni junto a una casa de la aldea de O Cargadoiro, en la parroquia de Merille (Ourol). "O poni matouno na finca pegada á vivenda, pesaba 200 quilos e só quedou a cabeza, as costelas e as pezuñas, e o can encima do felpudo da porta, cando me din levantado ao ouvir os ladridos o único que había era sangue", relata Eduardo Lamelas Cao, padre de dos niños de 10 y 15 años.

Su principal temor es por ellos. "Que nos arruine matando os animais é algo que temos que asumir, pero que mate na porta da casa. E se abre o neno, que pasa? Vén despois a Administración darme a condolencia, de que vai servir iso? Se están xogando fóra á noitiña pode pasar. Ten que morrer alguén para que actúen?". Reclama que puedan jugar tranquilos y que se diga el censo real de lobos.

Eduardo se pregunta si "teremos que cazalos e soltalos xunto da xente que os defende para que vexan a realidade?". El ourolés cree que "imos mal ao defender antes ao lobo que a comida dunha persoa, que veñan aquí os ecoloxistas e mo expliquen. Parece que non importa que se acabe todo, é esa a forma de asentar xente medio rural? Así pouco futuro lle queda".

MEDIO AMBIENTE. Por otro lado, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, se reunirá con la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, para tratar el tema el día 31. Envió una carta a la regidora, en la que dice compartir la preocupación vecinal por los ataques del carnívoro.

La Xunta, que da ayudas para paliar los daños, alertó al Gobierno central de que proteger al lobo más empeorará la situación. Vázquez le anima a que contacte con el Ministerio para a Transición e o Reto Demográfico para que paralice la inclusión en el Lespre.

Loureiro indicó este jueves que busca el apoyo de la Xunta a los concellos afectados y que ya informó al Ministerio de Agricultura ante la inquietud vecinal y los ataques cerca de casas.