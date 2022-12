El lobo se ceba matando 14 ovejas en una finca de San Miguel de Reinante

Los ataques de lobos continúan sucediéndose en la comarca y se están cebando con una explotación en San Miguel de Reinante. En la noche del domingo al lunes les mataron 14 ovejas y dejaron 4 malheridas que tendrán que sacrificar. Están desesperados porque solo este año suman nueve ataques que les supusieron la pérdida de nada menos que sesenta animales, ovejas y cabras. Se trata de un caso singular porque su finca se encuentra cerca del mar, a unos 50 metros de la playa de Arealonga y donde hay muchas casas.

La explotación, muy conocida, pertenece a la familia Tomás Galo y aunque no es su único modo de vida "supón unha fonte de ingresos, desde logo, pero é que están acabando con todo e o peor é que non se nos axuda, só poñen trabas". Sarai López Rocha, una de las propietarias, explica que es problemático incluso dar parte de lo sucedido "e fálase moito de axudar a vivir no rural, pero só poñen trabas. Denuncias e as indemnizacións non compensan".

Una explotación de Figueiras, en Mondoñedo perdió en lo que va de mes tres terneros en otros tantos ataques

Recuerda que por ejemplo de 40 cabras que tenían les quedan 8, y de más de 200 ovejas, unas 110 o 120 "pero non nos dan ningunha explicación" y dicen que mientras hay quien comenta que en esta zona no hay lobo, "sabemos que hai un mínimo de dous censados na zona do Comado".

Asimismo, lamentan la pérdida de tiempo entre burocracia "sen axuda de ninguén, nin da Xunta, nin do Concello nin do Seprona, que veñen días pautados e logo cobran por recoller os animais. A verdade é que é desesperante" y añaden que "é un perigo. Se non quedan animais, acabarán atacándolle a unha persoa".

MONDOÑEDO

Una explotación de Figueiras, en Mondoñedo, sufrió el domingo el tercer ataque en lo que va de mes. "As dúas primeiras veces eran xatos recén nacidos, dos que non quedou nada e o luns foi un algo máis grande que deixaron a medio comer", explica María Dolores Fernández, que subraya que más que el valor económico de las reses les duele "velas así, como as comen empezando polas entrañas e pensar que ti non podes facer nada". En este caso, el ataque se produjo en un prado en el que hay una veintena de vacas, entre ellas un toro, por lo que los propietarios sospechan "que aínda vai volver".

Dolores Fernández reconoce que en el entorno de la Fraga Vella se suceden los ataques del lobo y que las reses que no matan y dejan heridas, "acaban morrendo tamén".