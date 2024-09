El lobo ataca dos veces en una semana en una ganadería de Mondoñedo

Los ataques atribuidos al lobo siguen sucediéndose y causando bajas entre la cabaña ganadera de la comarca. Uno de los últimos afectados es Moisés García Gruñeiro, de la localidad de Curros, perteneciente a la parroquia de Santa María Maior de Mondoñedo, donde en la noche de este domingo al lunes el depredador mató un potro en una finca cerrada situada a unos 500 metros de las casas.

El afectado avisó a la Consellería de Medio Ambiente, que envió un agente para realizar el informe. En este sentido asegura que "eles fan o papel e logo temos que tramitalo, eu fágoo telematicamente e senón hai que ir á oficina agraria levalo. Despois eles teñen que revisalo e valorar. Non che pagan automaticamente", indica respecto al protocolo de las ayudas establecidas por la Administración autonómica para paliar los daños que causa el lobo.

El lobo mata un potro en Curros EP

Este ganadero tiene más de 300 caballos en el monte, pues gestiona una ganadería en extensivo y piensa que "isto foise das mans, algunha solución terán que buscar, senón véxoo complicado". "Cando saín da casa vin voitres noutro sitio, teño que ir mirar por se acaso houbera outro animal morto. Os meus poldros eran dunha raza en perigo de extinción, a pura galega", precisa antes de recordar que la semana pasada el depredador le mató otro ejemplar, que encontró muerto en la mañana del sábado. Hace unos siete meses su cabaña sufrió otro ataque de noche.

El depredador dejó otro animal herido en Mondoñedo

Su vecino Pablo Bouso tiene un potro de cinco meses herido, al que está tratando para intentar que se salve. Asegura que el lobo le mordió en una pierna y en un pie por atrás. "Fáltalle un cacho de pel debaixo dun lacón. Non sei como librou, non mo explico, porque polo xeral van directos ao pescozo. O ano pasado perdín dous, irmáns deste. Non hai maneira de librarse".

"Non sei os que hai pero que o controlen un pouco. Isto non é normal. Que me acorde nunca cerca das casas veu matar nin pasaba máis abaixo da autovía, arriba no monte si. Agora chega á costa. O que pasa agora é moito, non hai maneira. Como quede a porta aberta, entrará", lamenta este perjudicado.

Bouso comenta que se ceba seguido con ovejas y potros, y cree que cuando acabe con ellos irá a por los terneros. Explica que los caballos no se defienden como las vacas y también son más vulnerables a la hora de atacarlos: "Son máis vulnerables, como as ovellas ou as cabras". "Ademais aquí se non lles atendes rápido veñen os voitres e despois nada, en dez minutos téñeno papado e despois como reclamas os danos, porque deixan a pel escasamente e os ósos máis pelados que se os botas nunha sopa".

Por esa razón, el mindoniense revisa el ganado todos los días. "Polo menos collelo cedo a ver se indemnizan. A este deixoulle a marca de dous dentes. Hoxe ter o gando ao pé da casa non priva de que veña matar".

Este damnificado compara al lobo con el dragón de komodo, "porque desde que ataca, o animal morre. Lograse algún pero son moi infeciosos. Mata para comer e é raro que volva ao sitio se hai ganado noutro lado". Pablo Bouso comenta que su hermano, que trabaja en una cantera de Santa María Maior, "veo tódolos días cando vai traballar, a el matoulle unha cabra a 60 metros da casa".