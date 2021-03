La realidad se empeña en ir contra las buenas intenciones delsin tener en cuenta las distintas circunstancias que se afrontan en diferentes partes del estado. Y una de las más complicadas de todas está siendo justamente la de, donde el lobo está teniendo una, generando numerosos gastos a los ganaderos con las matanzas casi continuas de reses. Las últimas víctimas fueron los comuneros que se encargan de gestionar el área recreativa del monte San Roque de Viveiro, donde los lobos mataron un poni en la madrugada de ayer.

Un responsable de este colectivo, Carlos Méndez, explicaba que casi con seguridad el ataque se produjo entre las seis y media y las siete y media de la mañana. A él lo avisaron y llegó allí no mucho después. El potro estaba ya totalmente deteriorado.

Pero Méndez explica que lo que más les inquieta son las circunstancias del ataque, porque reúne varias particularidades preocupantes.

De un lado, es casi seguro que el ataque se produjo por parte de, como mínimo tres lobos. Él cree que puede ser una loba a la que tienen localizada, que tuvo una camada "pero agora esas crianzas xa son maiores, claro, e están saíndo a cazar e son moi perigosas para o gando".

Otro problema que encuentra es que este ataque se produjo dentro del cercado que su colectivo tiene para cerrar el perímetro del área recreativa de este monte de Viveiro. Explica que "é unha zona moi ampla, de en torno a tres hectáreas de cercado".

Cree que probablemente en el momento en el que se produjo el ataque el animal se encontrase aislado del resto de los que tienen allí y por eso los lobos decidieron ir a por él, pero en todo caso dice que es un indicativo de su modo de proceder: se saltan los cercados sin problema.

Ahora el responsable de los comuneros que mantienen este área recreativa alerta del problema que se puede estar desencadenando porque allí hay muchos más animales, como ovejas o burros, y sabe que los lobos pueden ser perfectamente conscientes de que tienen allí un espacio para conseguir comida de forma relativamente segura.

"A nós a área recreativa e manter alí os animais só nos aporta gastos, porque ademais hai unha persoa para coidalos en exclusiva", reflexiona Carlos Méndez, "pero o certo é que lles temos cariño e dá gusto ver como cando vas darlles de comer eles sempre reaccionan moi ben porque, claro, están acostumados á xente. Así que iso habería que miralo".

Dice que en lo tocante a la conservación del lobo sería necesario "que se tivesen en contra a outros animais. Que pasa se nos atacan os burros? Porque os burros tamén están protexidos. Eu son o primeiro amante dos animais, non quero que se mate ningún, pero este é un problema que non se está a enfocar ben. Haberá que protexelos a todos, non só ó lobo como se fai agora".