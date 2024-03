El lobo ataca de nuevo en Mondoñedo

La desesperación cunde entre los propietarios de animales para autoconsumo o para limpieza de fincas ante los reiterados ataques del lobo. Al depredador se le atribuyen cuatro corderos en el lugar de O Burgo, de la parroquia de Oirán (Mondoñedo) en la madrugada del sábado al domingo pasado. Los animales pertenecían a Abelardo Maseda, quien recibió el aviso de un vecino a las nueve de la mañana del domingo, para que acudiese a ver sus animales. "Cheguei e atopeinos recén comidos, se fose de hai varias noites xa non habería nada".

El dueño indica que en agosto de 2023 le mató otros cuatro. En ambas ocasiones actuó el fin de semana. "Chamei aos servizos da Xunta, ao coincidir así é unha odisea para localizar ao garda de Medio Ambiente, que estaba en Ribeira de Piquín. Da outra vez collín os restos e leveinos na carretilla para amosarllos cando viñese, pero dixo que como foran manipulados non pagaba. Por iso desta vez deixeinos no prado ata que veu. Onte dicíame que se tivera pechado por riba e todo arredor, como teño o galiñeiro, non entraba. Iso é inasumible".

Maseda comenta que "é a segunda vez en menos dun ano que mata todo. Dous comeunos case enteiros, a outro só lle comeu un costado e o outro deixono gravemente ferido" explica. Los corderos tenían tres meses y pesaban unos 20 kilos. El ataque se produjo a unos 400 metros de las casas, en el mismo lugar que el anterior. "Teño un mastín no medio das ovellas, pero como se non o tivera", lamenta. El afectado asegura que las indemnizaciones no compensan la venta de algún cordero sobrante, que con seis meses se paga a 200 euros. "A burocracia é moita, hai moito papeleo. Veu o garda, pero agora teño que tramitala axuda eu por internet, é inxusto, están acabando coa gandeiría toda. Pasa todos os días e ninguén fai nada, cando se poderán ter animales sen este problema?", se pregunta.

El afectado agrega que "a muller di que me desfaga de todo, é un mareo de cabeza para nada, para soster o lobo. Teño todas as fincas pechadas con arame enreixado, algunha incluso con malla verde de 1,50 metros de alto, pero se non se mete por abaixo salta por encima". A otra vecina de la parroquia también le mató toda la cabaña. "Tal como está a situación non se pode ter nada. Dá traballo nada máis".

La normativa impide su control

La jefatura territorial de Medio Ambiente en Lugo confirma que no se autoriza el control cinegético del lobo ibérico en la comarca ni en Galicia, ya que su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe) en 2021, impide su aprobación. La falta de consulta previa a las comunidades loberas, hizo que Cantabria, Castilla y León, Cantabria y Galicia se opusiesen al cambio al norte del río Duero.

AYUDAS. Desde la Consellería de Medio Ambiente subrayan que lo único que puede hacer la Xunta es apoyar al sector primario ante los eventuales ataques al ganado con la convocatoria anual de ayudas —publicadas en enero pasado—, tanto para la adopción de medidas preventivas como para compensar a los perjudicados por los daños.