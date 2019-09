El lobo ataca de nuevo en una ganadería de Xerdiz, en Ourol

Los ataques de lobos continúan sucediéndose en diferentes puntos de la comarca mariñana sin que, aparentemente, nada indique que vayan a remitir y, además, empiezan a generar cierto temor entre la población porque cada vez se acercan más a las casas.

El ataque registrado en la madrugada del domingo al lunes fue en una ganadería de Xerdiz, en el municipio de Ourol y una de sus responsables, Mercedes Arnejo, explica que le mataron un ternero pero relata que su explotación ya fue objeto de un ataque anterior.

Arnejo dice que a diferencia de antes, "agora o lobo chega ata as casas, porque esto foi aquí ó lado, e estamos collendo medo". Relata que junto a ella "viven uns veciños que teñen uns noventa anos, e xa non queren saír da casa de noite porque teñen medo. Meus pais teñen tamén máis de oitenta anos e tamén para eles é un problema porque tampouco se atreven a saír".

Asimismo, relata que el problema con el lobo se está dando a gran escala y se multiplica por el hecho de que desde las distintas administraciones no se está haciendo nada por atajarlo. En su caso concreto, relata que "cando nos mataron unha vaca hai dous anos viñeron os do Seprona, deron parte, e punto, non pasou nada máis". Dice que para cobrar el dinero que les corresponde por estos ataques "tiveron que pasar dous anos, porque aínda cobramos este ano por un ataque do 2017".

En el ataque que sufrió ahora, calcula que en torno a las seis de la mañana, "o lobo achegouse moitísimo ás casas, e eso é porque nos está perdendo o medo" y reflexiona que este es un fenómeno nuevo porque, relata, no siempre fue así: "Meu pai contaba que antes, cando el era novo, o lobo que vía un home saía correndo e espantábase, e por iso mesmo xa non se achegaban ata as casas. Pois eso agora cambiou, porque chegan ata aquí".

Este ataque en Ourol se suma a otros anteriores en este municipio y también en el de Xove. En esos casos el lobo se acercó también mucho a las viviendas.