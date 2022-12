El lobo, al acecho cerca de las casas en varias parroquias de Viveiro

La presencia del lobo cerca de las casas continúa generando preocupación entre el vecindario de varias parroquias de Viveiro después de que se registrasen ataques recientemente en Portochao (Galdo) y A Rúa Nova (Magazos), donde incluso saltaron un muro alto y mataron todos los animales resguardados en la finca.

El depredador fue asimismo grabado en la carretera que conecta Galdo con Landrove, llegando cerca de la zona del puente. El vídeo se difundió el pasado viernes, día 2, en las redes sociales generando comentarios de todo tipo, incluso contra los animalistas.

Algunos vecinos apuntaban en plan irónico que no era un lobo sino una nueva especie de gato persa. Al avistarlo a plena luz del día señalaban que el animal sabe a que hora sacan las ovejas de los establos y que su objetivo eran dichos rumiantes, afirmando tajantemente que se dirigía a comer.

Las imágenes captan a un único ejemplar y cuantos vieron el vídeo aseguran que sin lugar a dudas era un lobo ibérico. El vecindario de las parroquias rurales del municipio vivariense indica que es frecuente verlos entre Galdo y Landrove. Un vecino consultado por este periódico apuntaba incluso que "por Galdo hai xente que ten fototrampeo para ver fauna de noite e vense a miúdo ata cinco exemplares xuntos".

El campo de fútbol de Landrove y su entorno es otra área que visitan con frecuencia los lobos. De hecho, más de un vecino asegura haber visto pisadas de estos en el campo y sus inmediaciones justo el día anterior al que se produjo la grabación del vídeo divulgado la semana pasada.

Otro vecino asegura que no ve "normal que saian de día, que non se asusten da xente, iso é o que chama máis a atención, porque os lobos antes escapaban. Que vaias polo paseo de Portochao e poidas atoparte con un dá medo", subraya. "No monte do Buio e no Xistral sempre houbo lobos, pero non baixaban, iso é unha cousa e outra que agora se acheguen ás casas", añade.

"Hai pouco onde vou cazar eu, ía un rapaz coa cadela solta e tirouselle a ela, se ven un can pequeno, pápano en nada. Penso que para tirarse a unha persoa maior teñen que estar mortos de fame, pero a un neno poden atacalo", asevera un vivariense aficionado al deporte de la caza.

Otra zona muy damnificada por los ataques del depredador es As Grañas, en el municipio coruñés de Mañón, limítrofe con el lucense de O Vicedo. "Hai gandeiros moi afectados", indican. Con todo, los ganaderos detectan un ligero descenso de los ataques, que atribuyen a que la época anual en que se concentra la cría de la especie terminó, aunque este mismo fin de semana se registró un ataque en Arante (Ribadeo) y también hubo en Lourenzá y Barreiros.

El área de A Silvarosa también acogió hace meses una loba, que a pesar de estar infectada de sarna, llegó a tener dos camadas, aunque los ganaderos creen que debió morir ella y su prole porque hace tiempo que no la ven.

Los montes de la parroquia de Ambosores, en Ourol, también fueron el escenario de otro ataque de los lobos, que se cobraron unos potros jóvenes, pues suele atacar a las crías de reses mostrencas.