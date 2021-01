El Ayuntamiento de Cervo puso en conocimiento de las autoridades competentes en materia medioambiental los dos vertidos producidos en el municipio en los últimos días como consecuencias de las últimas lluvias. Uno de ellos se produjo en la playa de Limosa, a consecuencia de la bauxita que almacena Alcoa, mientras que el otro se dio en el río Xunco, al que llegó arrastrado el caolín procedente de las balsas de decantación de la mina de San Román, que lleva más de un lustro inoperativa.

Hasta el lecho del río se desplazó en la tarde de este martes la edil de medio ambiente, Mali Méndez, para comprobar in situ la evolución del vertido, acompañada de directivos de la comunidad de montes y asociación de vecinos, como el presidente de la entidad y el tesorero, Pablo Paleo y José Santos Cabanas, respectivamente.

Los directivos reconocen que el vertido proviene de la inactividad de la planta, que cuentan con unas balsas de decantación que, al estar sin funcionar y sin el mantenimiento debido, arrastran el material inerte río abajo, una situación que no es la primera vez que se produce, pero solo es tan visible en épocas de lluvias torrenciales como las vividas en los últimos días. A pesar del color blanquecino que se puede observar en el lecho del río, la parte positiva es que se trata de material natural que es no contaminante; a ello, se suma que no hay ninguna traída de agua que capte directamente del río, aunque sí beben animales que pastan en la zona.

La mina de caolín lleva más de cinco años sin actividad, lo que ha provocado el deterioro de sus instalaciones, pero la nueva empresa con la que tiene apalabrado su explotación aún no tiene firmado el contrato, por lo que sin el permiso de la comunidad de montes no puede entrar en las instalaciones ni contar con la autorización de la Xunta de Galicia.

"Dende o Concello estase en contacto co comunidade de montes e tamén coa adxudicataria que en datas próximas volverá a explotar a mina, o que implicará tamén un reforzo das tarefas de mantemento que, á vista dos feitos, e tras a acumulación de materia inerte no río, non son as desexables", dice Méndez.