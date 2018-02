La lluvia aguó la fiesta en A Mariña

La lluvia deslució los desfiles previstos para este domingo en A Mariña, aunque no pudo con las ganas de pasárselo bien de los participantes que lucieron sus disfraces de la manera más desenfadada y divertida posible dadas las condiciones meteorológicas. En Burela, la organización decidió finalmente celebrar el desfile después de unos primeros momentos de duda. Todos los participantes, más de 500, salieron de la Rúa do Ril y llegaron hasta la carpa instalada en la Praza do Concello, aunque el recorrido del desfile se acortó y bajó desde Arcadio Pardiñas por Eijo Garay directo a la Praza da Concello por la continúa amenaza de lluvia. De hecho, un chaparrón cogió a los participantes y los obligó a resguardarse a mitad del trayecto.

Una vez en la plaza, un DJ amenizó una chocolatada para amenizar la espera hasta conocer el reparto de los más de 3.800 euros en premios. Finalmente, en la categoría infantil los premiados en individual fueron Payaso It y Mickey Mouse; en parejas, Las macetas alegres y Los catrines da Mariña, y en grupos, Aldea de las hadas y Pandilla rockeira. En los adultos el mejor disfraz individual fue para O canciño xuguetón y en grupos resultaron premiados Mariñanos Vintage Circus, Guerrera de la luz y En Vespa voy. Las dos mejores carrozas fueron A tropa scout y El carrusel del Carnaval. En charangas se alzaron con los galardones O mellor de cada casa y Perkusiona.

La asistencia en la cita burelesa superó los 500 disfraces y en la cervense se reunieron un centenar de participantes

En Cervo, la amenaza continua de lluvia hizo que el desfile se celebrara finalmente en el pabellón. Aún así la fiesta no decayó y participaron un centenar de disfraces.

En la categoría infantil resultaron premiados: Mario Kart, Caballero de Lego y Reina de África, en individuales; O torero e a vaquilla, A pastora, a ovella e o lobo y Heidi e o avó, en parejas; Piratas do Cantábrico, Pocojuntos y Las abueletas y la nieta, en grupos; y Los mini Kiss y Uns cafetiños do Starbucks, en comparsas. En la categoría de adultos el premio individual fue para Porco celta y el de parejas para Coa despensa ás costas. En grupos resultaron vencedores A vinganza da Maruxaina y Calaveras mexinanas y en comparsas Día de mortos, catrinas e mariachis y Galletas Mariña. Todos ellos recibieron una cesta de productos del Carnaval y una figura de cerámica.

También este domingo estaba previsto el desfile en O Valadouro con una fiesta en el pabellón a cargo de Tribal. En Ribadeo, los actos del Domingo Lardeiro incluyeron la Comparsa do Cocho y bailes infantil y juvenil.

ALFOZ CELEBRA SU CONCURSO. El día de transición hasta el martes de Carnaval no podía quedar sin desfile y en A Mariña es en Alfoz. La comparsa Os Fandangueiros amenizará la noche a partir de las nueve y media y después empezará el concurso de disfraces en el pabellón.

En Viveiro la cita es con los más pequeños, a partir de las cinco en la Praza Maior. También en San Cibrao los protagonistas son los niños, en la Praza dos Campos a partir de las cinco y media. En Burela habrá foliada por las calles, a partir de las ocho de la tarde, y el Luns de Farrapo y en Foz es el tradicional Baile de Entroido.