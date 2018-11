Llueve menos en el caso Barreiros

De forma inverosímil la llave de un juicio trascendental para Barreiros acabó por recaer en un personaje inopinado: el exfontanero del Concello. ¿Cómo es posible? La deriva hacia él no fue una estrategia genial de la defensa, sino de la exsecretaria municipal, que se jugó a una carta que este hombre certificase o no la existencia de una reunión en la que ella habría advertido de que las licencias concedidas eran ilegales. Con tamaña responsabilidad y ya jubilado, evitó líos: «No recuerdo nada». El resto: versiones contradictorias, omisiones sangrantes de la Aplu o Augas de Galicia, un testimonio abrumador de la arquitecta municipal (también acusada) y la idea en el aire de que no se hicieron las preguntas oportunas. Todo ello favorece a unos acusados que se guardan cualquier triunfalismo.

1. El extraño papel de la exsecretaria municipal

El proceso judicial recaía en su totalidad sobre algo, en principio, muy sencillo: unos informes desfavorables de la secretaria hacia la concesión de licencias. Parece simple. Pero ni eso se pudo probar. Para ser funcionaria de clase A no fue capaz de demostrar que sus informes eran negativos, ni que eran preceptivos y, para rematarlo, lo fió todo a una reunión informal en la que, de palabra, habría dicho a alcalde y concejales que las licencias eran ilegales en presencia del fontanero municipal y que prevaricaban si las concedían. ¿Tenía que asumir esa responsabilidad el fontanero? Siendo secretaria de un Ayuntamiento y ante un algo tan importante: ¿no debería haber hecho eso formalmente y con acta oficial de por medio? No se le ocurrió.

2. El testimonio apabullante de la arquitecta municipal

Marta Geada resultó ser la que, en apariencia, lo llevó todo atado. Expuso todas y cada una de sus decisiones sin fisuras, explicándolas una por una, enmarcándolas en el ordenamiento jurídico que las amparaba y la legislación urbanística que aplicaba. Además, dejó en evidencia a la secretaria: aportó un acta notarial con la que demostró que María Antonia Martínez prohibió que entrasen por registro sus informes sobre las licencias. Así dejó caer la sospecha de que luego podían ser modificados.

3. Técnicos de la Xunta, cada uno por su lado y peleados

Un careo entre un técnico de Augas de Galicia y otro de Urbanismo se resolvió de forma surrealista: pese al lío montado en 2006 y 2007 en Barreiros el responsable de Urbanismo reconoció haber ido al municipio ¡una vez! Cuando dijo desconocer qué pasaba con el abastecimiento, el de Augas le espetó que podía haberle preguntado a él, cuyo departamento está dos pisos por debajo del suyo. Nunca creyó oportuno salvar esa distancia. El de Augas aseguró que no había problema alguno con el abastecimiento y que si lo había, tendrían que solucionarlo, pero que eso no tenía que ver con este caso. Nadie le preguntó, por ejemplo, por la depuración de aguas. Un técnico de Fomento aclaró que a su ministerio no le afectaba nada de todo esto, lo que no impidió que lo siguieran mentando. Tanto, que el juez ordenó parar en una ocasión a la fiscala.

4. ¿Hizo Adega solo política?

La acusación particular de Adega pareció plantear una idea inicial: el urbanismo es una aberración. Pero eso no es un argumento jurídico, sino político o una cuestión de gusto. Se sumió en divagaciones sobre tamaños de cornisas o alturas de sótanos y no se movió de esas dos líneas argumentales. También quiso dejar en evidencia que Fuente Parga tenía que conocer los informes de secretaría. Pero esos informes ni aparecieron.

5. ¿Y el convenio urbanístico de la Xunta?

Fue el gran ausente. A todos los declarantes se les podía poner en un aprieto con un documento redactado por la Xunta, ya en época de Feijóo, en el que literalmente se lee que ante la falta de servicios, accesos, luz o agua, se disponían 14 millones de euros para reparar esas carencias. Nadie preguntó por qué la Xunta elaboró un plan ad hoc de 14 millones de euros para hacer esos servicios si, como se declaró, no hacían falta.

6. ¿Está todo resuelto?

Para nada. Al margen de los testimonios hay cajas y cajas de documentos. Pero el juicio deja tantas preguntas sin respuesta que es complicado aventurar a qué se puede acoger el juez para una sentencia de culpabilidad. Siempre que hay dudas, esto favorece a los acusados. Aún así, estos confían solo hasta cierto punto. En los juicios se sabe cómo se entra pero no cómo se sale. Con todo, sus perspectivas son buenas.