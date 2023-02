Ana Fraga: "Lloré con dos chihuahuas que mataron a golpes"

¿De pequeña ya le gustaban los animales?

La verdad es que siempre me gustaron. También los temas enfocados a la medicina pero decidí abrir una pequeña mercería que regenté durante 10 años y que cerré debido a la crisis. Una vez cerrada decidí reanudar los estudios.

¿Y qué estudió?

Primero hice un ciclo de auxiliar de enfermería y luego el superior de anatomía patológica en el IES Montecelo, ya que durante el ciclo de enfermería comenzó a atraerme todo lo relacionado con la medicina forense. Nuestro trabajo de fin de ciclo fue premiado en el Eduemprede Idea.

¿Qué es exactamente ProcessVet Laboratorios?

Es un laboratorio de anatomía patológica veterinaria especializado en necropsias veterinarias, siendo el único laboratorio privado que las practica en Galicia con la ventaja añadida de que nuestros informes los emitimos con fotografías documentales de lo que encontramos.

¿Recuerda la primera mascota que tuvo?

Sí, era un perro muy travieso de color blanco y negro, Rufo.

¿Usted tiene mascotas en casa?

Tres gatos, dos de la protectora y uno me lo encontré en la calle enfermo y lo traje para casa.

¿El trabajo es su pasión?

Disfruto muchísimo pudiendo decirle a la gente el porqué de la muerte de su mascota, ya que la mayoría de los casos se resuelven. También realizamos las necropsias como apoyo o ratificación de un diagnóstico.

¿Hay muchos casos de maltrato animal?

Por desgracia demasiados. Recuerdo el caso de Mel, un perro que remitió las Navidades pasadas el refugio La Isla de Tali en Nigrán. Mel apareció muerto dentro del refugio y sospechaban de un infarto debido a los fuegos, pero al realizarle la analítica había sido apuñalado.

¿No lo considera un trabajo un poco desagradable?

Para mí no lo es. Creo que eso va en la conciencia de cada uno y en habituarte a tu trabajo.

¿Alguna vez lloró?

Sí, con el caso de dos chihuahuas remitidas desde Vigo que mataron a golpes. Llegaron rotas por todos lados, incluso con los dientes arrancados y el hocico roto en una de ellas.

¿Nota usted que cada vez se le tiene más cariño a las mascotas?

Desde luego que sí, y hay personas que demuestran que las quieren más que a alguna persona. Hemos tenido dos casos que trajeron ellos mismos el animal a las instalaciones y han llorado y despedido a sus mascotas en la sala de necros como si fuese un tanatorio.

Cuando trata de evadirse de su trabajo, ¿qué hace?

Me gusta mucho coser, bordar y ganchillar... me relaja mucho y me distrae, me hace no pensar en el trabajo. También me gusta salir con las amigas y viajar cuando tengo tiempo.

¿Alguna raza favorita de perro?

Me gustan mucho los galgos y los stanford americanos, pero yo estoy enamorada de mi gato Pepo.