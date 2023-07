El Camiño do Mar Fest tiene su primera edicióne este viernes en el campo de fútbol de Cangas de Foz. Sofía Cristo encabeza junto al expiloto de MotoGp y también DJ Fonsi Nieto el cartel, que completan La Fórmula, Litainer, Karras Martínez y Conxuro.

¿Cómo surge su participación en este festival?

La organización fue la que se puso en contacto con mi agencia y me contactaron. Yo estoy encantada porque es una zona que me gusta mucho y hace tiempo que no pincho por allí, y estoy deseando ir.

¿Hace cuánto tiempo que no viene por estas latitudes?

Ya hace bastantes años la verdad, yo no suelo actuar mucho por Galicia y me hace especial ilusión por eso ir al norte lucense.

Y cuando ha estado por A Mariña o por Galicia, ¿qué es lo que más le ha gustado o le ha llamado la atención?

A mí lo que más me gusta es el marisco, y que la gente es muy agradable, muy familiar y muy cercana. El trato que he recibido cuando he acudido a Galicia es espectacular.

El festival es este viernes, pero ¿cuándo llega a A Mariña?

Llegaré el mismo viernes porque estamos con la gira, con muchísimos vuelos y no tenemos casi nada de tiempo libre. Pero bueno, con poder pasar allí la mañana y la tarde yo estoy encantada.

Solo podrá estar el viernes, ¿luego ya se va para otro destino?

Sí, el sábado tengo que ir a Burgos a actuar. La próxima semana voy por Toledo, Madrid, Sevilla. Tengo todo el verano hasta arriba de actuaciones, que serán hasta noviembre y ahí podré tener unos días de descanso.

En el Camiño do Mar Fest vendrán otros DJ como Fonsi Nieto, ¿ha estado algún otro festival de este tipo en Galicia?

No me ha coincidido estar en ningún festival por Galicia, por lo que te comentaba de que hace muchos años que no voy por allí a actuar. Esta es la primera vez que voy a un festival por allí, así que estoy encantada.

Y fuera de Galicia, ¿ha estado en algún otro festival de DJ?

Sí, este fin de semana por ejemplo he estado en Inca, también he estado hace poco en Salamanca, en Barcelona, en las fiestas de Teruel y otros muchos lugares distribuidos por la Península.

Dentro de la música electrónica hay una variedad de subgéneros, ¿cuál es con el más se identifica en la actualidad?

El género con el que me identifico es el mainstream que es tan comercial como remember. Entiendo que este festival irá orientado al mainstream, por lo que haré electrónica comercial. Ser DJ, ¿es una profesión o una afición? Es mi profesión, no es ningún tipo de afición. Otra cosa es que sea mi vocación, llevo 22 años en este mundo y yo lo siento como mi profesión absolutamente.

¿A qué edad empieza a interesarse por el mundo de la música?

Desde muy pequeña me llamó mucho la atención y a los 17 años empecé a practicar y a pinchar. Posteriormente lo hice de manera profesional, y a partir de los 18 o 19 años fue cuando empecé a implicarme plenamente en ello.

Aparte de la música electrónica, ¿hay algún otro género por el que se sienta atraída o que quiera probar en un futuro?

La verdad es que no. Es cierto que me gusta toda la música, pero estoy cómoda con lo que hago y es realmente lo que me gusta.

Además del mundo musical mucha gente la conoce por participar en algunos programas de televisión como Supervivientes o Gran Hermano, ¿qué significó ese pasó por la televisión?

Para mí fue un trabajo más, como el que tiene dos oficios. Porque realmente mi profesión es ser DJ y todo lo que tenga que ver con la música. Lo otro es un extra, no es algo que yo haya buscado, he nacido en una familia de personajes públicos que me llevó a esa situación.