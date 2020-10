Diego Quintela Llegó, vio y marcó en Vista Alegre

El estreno del Pescados Rubén Burela FS en la temporada de Primera División de fútbol sala no pudo ser más feliz. La victoria ante el Cartagena (5-2) dejó varios nombres propios entre las tropas naranjas, como el meta Edu, que detuvo varios dobles penaltis; Javi Rodríguez, autor de dos asistencias, o Iago Míguez, que demostró estar plenamente recuperado de la lesión y también dio una asistencia. Pero si un jugador destacó en la faceta ofensiva fue el arzúano Diego Quintela, que en su primer encuentro oficial en el pabellón de Vista Alegre contribuyó con un doblete a conseguir los tres puntos, anotando además los dos primeros goles, y demostrando que puede ser una gran ayuda para Matamoros, que también marcó, a la hora de responsabilizarse en la faceta realizadora.

Quintela se mostró entusiasmado con el arranque, tanto a nivel individual como colectivo. "No puedo estar más feliz, después de 15 meses sin jugar un partido oficial he podido ayudar a conseguir el triunfo en la Liga, me siento especialmente contento por mis compañeros y por el cuerpo técnico", resumió.

El pívot arzuano considera que el encuentro ante el Cartagena fue el premio a todo el trabajo desarrollado durante los dos últimos meses. "Fue una pretemporada atípica, dura y larga, pero queda compensada con este buen comienzo, con tres puntos ante un rival enorme", explicó Quintela, que habló también de sus dos goles. "A los jugadores que estamos más cerca del área rival nos motiva mucho marcar, pero sobre todo si sirve para ayudar a ganar, como fue el caso", sentenció.

Para el nuevo jugador del Pescados Rubén el triunfo no llegó por casualidad, sino porque el equipo trabajó en función de todo lo que había entrenado. "Durante el partido llevamos a cabo muchas de las jugadas que habíamos ensayado durante los entrenamientos, no salieron porque sí", señaló el pívot, que, igual que hizo su técnico, ve margen de mejora. "Con el 3-1 tuvimos una superioridad para dejar el partido sentenciado y no la aprovechamos. Esto hizo que el rival se creciera y ahí estuvo Edu enorme para salvarnos en momentos claves", concluyó el pívot del cuadro burelés.