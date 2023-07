"Llegar a tres diputados por Lugo es señal de que gobernamos"

Es ahora una de las personas próximas a Núñez Feijóo como ya antes lo había sido a Pablo Casado. No obstante, su vinculación con Galicia le acerca aún más al líder de su partido y anticipa que ve muy viable que el PP consiga el tercer diputado por Lugo.

¿Con qué espíritu están afrontando la campaña?

Salimos a ganar las elecciones, a por todas, y el tercer diputado por Lugo es algo que está ahí. Sería muy bueno, especialmente para la provincia de Lugo y para A Mariña. Además, muchas encuestas nos lo dan. Es cierto, ¿les da credibilidad? Las encuestas son una foto fija de un momento. Cuando estás en la calle sí que es cierto que palpas esa ilusión de la gente por votar a un candidato como Alberto Núñez Feijóo y eso sí nos hace ver esa posibilidad como algo cierto, al alcance de la mano. Así que si todos vamos a votar, si ese domingo 23 de julio hacemos un esfuerzo y vamos a votar en ese día concreto, estoy seguro de que lo conseguiremos y será una buenísima señal.

¿Y eso?

Pues lo digo porque normalmente siempre que el PP saca 3 por Lugo, gobierna.

¿Nota una campaña diferente a la de otras convocatorias?

A ver, es cierto que viene después de las locales y eso acortó los plazos. No hubo precampaña. Ahora bien, estamos recorriendo toda la provincia, todas las comarcas, reuniéndonos con los sectores productivos para recoger sus propuestas. Unas son generales y otras concretas de sitios específicos, pero la idea es trasladar que el PP tiene un proyecto general, sí, pero también uno muy concreto para la provincia de Lugo. ¿Quién diría que ganó el cara a cara? (Ríe) Hombre, creo que fue muy evidente. Todos pudimos comprobar cómo Feijóo actuaba con aplomo, seguridad, rigurosidad, con datos… Por contra, Sánchez estuvo todo el tiempo interrumpiendo, nervioso, a veces algo faltón. Sin hacer propuestas, intentando embarrar el debate para que no pudiéramos sacar conclusiones pero consiguió el efecto contrario.

El CIS no lo vio así.

Todos lo vieron así salvo el CIS de Tezanos, que le dio una buena subida al PSOE. Por eso choca aún más que ante esa última encuesta Pedro Sánchez no quisiese firmar ese acuerdo para que gobernase la lista más votada.

¿Qué le reprocharía más a este Gobierno?

Lo realmente importante de un Gobierno es que solucione los problemas de todos los españoles, no de uno solo. Y que no se monten esos líos internos como pasó en esta legislatura en la que todos pudimos ver a un ministro diciendo una cosa por la mañana y otra por la tarde, o enfrentándose unos con otros. El resultado fue que no miraron los problemas reales de los españoles. Queremos un gobierno serio y riguroso, no de confrontación, sino de consenso. Eso se ve fácil desde Galicia porque basta con mirar las cuatro mayorías con las que gobernó Feijóo.

Sus esenciales

La mochila



Comenzó llenándola con una cosa y luego fue un Ipad, cables, apuntes... Ahora dice que es insustituible.

Conexión local



Viveiro porque ve imprescindible tener presente "de dónde vienes".

Con la familia



No se quita las pulseras que le regalaron su mujer y su hija, una de Sargadelos a las que sumó la del PP .