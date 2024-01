La llegada de pellets de plástico a las playas de la comarca se intensifica

Los primeros pellets de plástico detectados en A Mariña tras el vertido del mercante Toconao frente a la costa portuguesa se avistaron en la playa xovense de Esteiro el pasado lunes, pero en los últimos días se está intensificando su llegada y ya se pueden ver en otros arenales de prácticamente todo el litoral mariñano. Este viernes, por ejemplo, se avistaron en las playas vicedenses de San Román, Xilloi y Arealonga; en la de Lieiro en Cervo; en las de A Marosa y O Portelo en Burela o en las focenses de A Rapadoira, Llas, Peizas y A Pampillosa, donde agentes de la Policía Local estuvieron retirando bolitas tras ser avisados por vecinos de su presencia en la arena. También llegaron a Barreiros, donde operarios del dispositivo desplegado por la Xunta para la limpieza de los arenales estuvieron trabajando en Arealonga. Por el momento son bolas dispersas y en cantidades no muy grandes.

En este sentido, el alcalde de Ribadeo, Dani Vega, recordó que siguen con la vigilancia estricta de las playas y que fueron el único Concello "que actuou eliminando pellets" desde el primer momento. "Cando nós empezamos o luns a actuar coa coordinación necesaria coa Xunta, parece que para outros concellos a contestación era que esperaban que se apuntasen voluntarios ou ían analizar como facer", aseguró, "e Ribadeo o luns ás oito da mañá xa estaba retirando pellets, seguimos con esa coordinación e activando un protocolo que o que fai é a revisión dos nosos areais todas as mañás e vendo como están tomando as decisións". "Se hai presenza de plásticos ou de pellets automaticamente actuamos, retirámolos co material adquirido polo Concello e de forma coordinada coa Xunta".

Por su parte el portavoz del BNG en Ribadeo, Pablo Vizoso, solicitó la convocatoria de la junta de portavoces municipal para tratar este asunto, "ante a previsión de que os maiores continxentes de pellets cheguen á Mariña nos vindeiros días". "Desde o BNG de Ribadeo consideramos prioritario este asunto e poñémonos a disposición do Concello e do resto de administracións para programar e colaborar na actuación preventiva e de forma coordinada ante esta ameaza ambiental".

Con respecto a la limpieza en arenales, desde el Concello de Barreiros anunciaron una dirigida por Adega para esta misma mañana, de once a dos. "A limpeza será xeral e servirá tamén para tomar contacto co método de traballo e modo de actuar", indicó la alcaldesa, Ana Ermida.