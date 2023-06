Llega dinero pero no los 44 socorristas necesarios

La Xunta anunció la concesión de ayudas a la contratación de 44 socorristas en las playas y piscinas de la comarca, convocatoria a la que han acudido doce concellos mariñanos, mientras que Barreiros y Ribadeo, dos de los municipios que más personal temporero de este tipo necesitan, han preferido no optar a esta línea de financiación, al considerar las condiciones de los contratos inadecuadas a lo que precisan. Seguirán su propio modelo. El problema, incluso para los que optaron a las ayudas, es lograr que se presenten suficientes candidatos y poder ondear la bandera azul que recogieron esta semana.

El alcalde de O Vicedo, Jesús Novo, es escéptico. Como otros años, logra dinero para seis socorristas, pero "ao mellor non aparece ninguén", y si eso ocurre podría tener que renunciar de nuevo a las banderas. Dice que "habería que cambiar o sistema, faltan traballadores para todo e estes deben ter formación, pero ao mellor con socorristas e axudantes... Non está na miña man pero agora mesmo non estou nada animado".

La Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade notificó la contratación de 80 socorristas en 32 concellos lucenses que deben seleccionar y contratar al personal por dos meses. El importe subvencionado en la provincia por esta dotación estival en playas y piscinas asciende a 288.000 euros.

"Entre os concellos con maior número de contratos subvencionados figuran Cervo e O Vicedo, con seis socorristas en cada caso; Xove, Burela, Foz e Viveiro, con cinco cada un, e o de Lugo con catro", explican desde la consellería. ¿Por qué no aparecen en el listado Barreiros, con muchos kilómetros de playas, o Ribadeo, con la más visitada de todas, As Catedrais, y que necesita mucho personal de seguridad?

Los respectivos regidores en funciones aclaran que, pese a la oferta de fondos, las condiciones de contratación son inadecuadas para sus necesidades y hay dos aspectos claves en este asunto. Uno lo marca la propia Xunta: "Este programa de fomento do emprego en colaboración coas entidades locais pretende a incorporación ao mercado laboral de persoas traballadoras desempregadas para a realización de obras ou servizos de interese xeral e social".

El todavía alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, señala: "A Xunta segue instalada no truco, ofrece pero logo non dá, pois as leis din que hai que crear empregos estables en prazas de fixos discontinuos, algo incompatible coa incorporación de desempregados que marca a consellería cunha política que só busca quedar ben".

Suárez dice que optaron por estabilizar con fondos propios entre 15 y 16 plazas de socorristas para cubrir dos meses y medio, sobre todo para atender As Catedrais, y abrir una convocatoria de vacantes para interinos con otros ocho o nueve. pues deben atender Os Castros e Illas. Pide facilidades para que la gente joven trabaje.

Un tema sensible en Barreiros

La alcaldesa en funciones de Barreiros, Ana Ermida, explica que ya el pasado año dejaron de pedir estas ayudas porque de seis plazas solo podían justificar los requisitos de tres candidatos. "Agora contratámolos nós sen que sexan desempregados e acudimos a fondos de cooperación para peóns de limpeza de praias ou baños", dice. En Barreiros es tema sensible por la longitud de playas y los accidentes.

De seis plazas en Barreiros, el Concello tiene ahora cubiertas tres y continúa abierta la bolsa de vacantes. Fernando Suárez, en Ribadeo, lamenta las "trabas" autonómicas para obtener la acreditación de socorrista para gente joven, "un problema que non teñen en Asturias".