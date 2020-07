Llano: "Con esta tendencia, deberiamos quedar xa libres para movernos"

LOGO DE pasar momentos complicados para atallar o volume de contaxios, Burela comeza a ver a luz co descenso paulatino de casos positivos de Covid e de veciños confinados, segundo explica o alcalde, o socialista Alfredo Llano, que destaca a boa colaboración co hospital e a Consellería de Sanidade no obxectivo común de eliminar este foco.

Como está a situación actualmente en Burela?

Mellorando, no último día non houbo ningún positivo novo. O día que máis tivemos foi o domingo da anterior semana, con 140 positivos, e nesta pasada baixamos á metade. Confinados chegamos a ter entre 600 e 900.

Como viviron estes días?

Os resultados que está habendo dan confianza, o que é unha boa noticia porque aquí estase traballando moi duro desde o hospital e tamén desde o Concello, que está aportando o que pode dentro das súas posibilidades para axudar á xente confinada. O que se logrou con respecto a este brote é cortar a cadea dos contaxios, agora está moi controlado e cremos que nos próximos días se vai acusar moito a baixada, porque xa hai moita xente que vai rematando as corentenas e que se pode ir incorporando á vida civil. Esta mellora é grazas a que deu resultado o traballo que se fixo e tamén ao comportamento e responsabilidade da xente desde que estamos confinados.

En xeral os veciños cumpriron as normas?

Si, a xente colabora, se está nunha terraza garda a distancia e observo tamén que todo o mundo leva máscara. A raíz da preocupación e das normativas que se puxeron, tamén con respecto a restaurantes e bares, co aforo do 50% e horario moi restrinxido, dalgún xeito a xente tomou conciencia e tivo un espírito de colaboración que tamén favorece moitísimo que os contaxios vaian baixando.

Con esta tendencia, cre que se poden eliminar xa as restricións para entrar e saír de Burela?

Hoxe temos unha reunión telemática á unha da tarde onde imos facer a valoración de todos os datos e iremos vendo, a ver se martes ou mércores estamos libres. Penso que se a cousa vai ben en Burela e se A Mariña segue na mesma liña na que está, os catorce concellos que pertencemos ao distrito sanitario deberiamos recuperar a situación tal e como estaba antes do confinamento, todos xuntos e dar un aspecto de seguridade na comarca. Partindo do aspecto formal, sanitario, de como se xestionou isto, vaise dar confianza de cara á xente, penso que o traballo ben feito animará á xente a visitarnos, é o que queremos transmitir, e facilitar que os visitantes se sintan a gusto.

Cre que están a tempo de reconducir o verán dende o punto de vista turístico?

Xullo xa nada, pero en agosto é cando vén o groso de visitantes e creo que se pode, que vai vir moita xente e que vai haber moita conciencia para respectar as normas sanitarias. Creo que esta situación vai favorecer un turismo de confianza, máis seguro, máis natural, cultural, que vai apreciar moito máis o que hai aquí e vai desfrutar doutra maneira. O que necesitamos é que o visitante se sinta seguro, e nós tamén. E setembro pode ser un bo mes, hai xente con vacacións pendentes.

Como condiciona esta situación o traballo no consistorio?

Fixemos un cribado a 180 persoas, sobre todo traballadores vulnerables pola cantidade de xente que visitan ou atenden, ou que están máis expostos, como Policía Local, axuda no fogar... e os resultados foron todos negativos. Despois no que é o concello temos un sistema de cita previa, hai que gardar quenda, e temos todo o edificio preparado para facilitar o distanciamento e a seguridade coa fin de evitar contaxios, de acordo á normativa e protocolos que hai que aplicar.

Que xestións fai o Concello con respecto ao brote?

Hai uns cantos voluntarios, coordinados pola concelleira de servizos sociais, cos que tratamos de axudar á xente que está confinada e vive soa, levámoslle comida, menciñas, e tamén vai a eses fogares persoal da recollida de lixo. Ademais colaboramos co hospital en todo aquilo que nos pide, temos unha relación diaria e moi boa co centro, e tamén coa consellería. Buscamos a mellor maneira de axudarnos para o cru propósito de pechar o antes posible os contaxios e ter a situación totalmente controlada.

De que maneira botarán unha man ao tecido comercial e empresarial da localidade?

Este brote afectoulle moi duro e, logo de falalo nunha reunión coa asociación de comerciantes, imos facer unha solicitude formal á Deputación, á Xunta e ao Goberno para que ofrezan algún tipo de axudas a comerciantes, hostaleiros e aqueles que están sufrindo as consecuencias dun problema socioeconomico moi grande e que están colaborando duramente con isto, deberíase concretar algo que compensase ese sacrificio que están a facer. Á parte desde o Concello temos unha partida de 120.000 euros en axudas directas a cada un dos autónomos e comerciantes que o soliciten, para botar unha man no que se poida. Xa temos as bases rematadas e imos sacalas o O alcalde de Burela, Alfredo Llano. antes posible.