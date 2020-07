Llano revive el frente común con Ortegal y Ferrolterra para apostar por el Feve

El alcalde de Burela y la alcaldesa de Moeche, como integrantes de la comisión en defensa del Feve, acordaron solicitar una reunión con Renfe, Adif y la Xunta con el fin de abordar el estado actual del servicio del tren, mermado con la crisis del coronavirus, pero que entienden debería recuperarse y mejorar. Un encuentro en el que proponen la presencia de todos los alcaldes de la zona de A Mariña, Ferrolterra y Ortegal.

Las tres comarcas estaban representadas en una comisión en defensa del ferrocarril al entender que se trata de algo vital para reforzar el norte de Galicia. "Contar cun servizo público destas características é importantísimo para procurar unha comarca con todas as vantaxes socioeconómicas e para que a xente se vexa con confianza", cuenta sobre la propuesta de A Mariña de contar con un servicio regular de cercanías Viveiro-Ribadeo y Ribadeo-Viveiro.

Es de vital importancia recuperar el servicio que había antes de la pandemia.

Un servicio que Llano insiste en reclamar y que es similar a lo que defendía en el norte coruñés, desde Ortegal a Ferrol. "Imos volver a retomar isto", asevera el alcalde burelés, que hace además un llamamiento para que se vaya recuperando el servicio que había antes del inicio de la pandemia. "Minimizouse por este motivo, pero agora xa se tiña que estar recuperando e haber non só un tren, senón os que se precisen".

COMPROMISOS. Una situación que dista mucho de ser una realidad, según Llano, quien considera que "hoxe todo o servizo de Feve está pedindo axuda e berrando que lle faga caso porque realmente está a deteriorarse dunha maneira impresionante" y reclama que se cumplan los compromisos fijados a principios de año. "Naquelas reunións chegamos a un compromiso tanto para A Mariña como para Ferrolterra e Ortegal de contar con servizos de tren, de atención ás estacións e de obras pero non se está a cumprir absolutamente nada", lamenta.

"Non só hai que pensar en recuperalo senón que hai que melloralo. Hai que facer moita obra, mantementos, novos investimentos e ter novos trens. Todo isto hai que reclamalo con contundencia e decisión vendo que ten que haber nos orzamentos cartos para atender a isto", exige el regidor burelés, quien cree que "na Mariña non podemos admitir que todo estea en decadencia senón que hai que procurar darlle para arriba a todas estas actuacións porque son fundamentais para un desenvolvemento integral da nosa comarca tanto no aspecto social como no económico".

"Imos ter que segar o entorno da estación"

El alcalde burelés cree que en un buen ejemplo del deterioro de las infraestructuras es el estado que presenta la estación de tren de Burela. «Tanto é así que imos ter que segar o entorno nós, porque está completamente abandonada e non queremos que teña esa visión un pasaxeiro ou calquera que veña a Burela".



"É preocupante que exista este deterioro, froito da pouca atención a un servizo público", dice Alfredo Llano.