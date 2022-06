Llano dice que al Concello nunca lo hicieron partícipe de nada sobre la lancha de Cruz Roja

El alcalde de Burela, Alfredo Llano, rechaza en un comunicado del Concello las acusaciones del PP y Portos de Galicia sobre su falta de implicación para mediar o salvar la lancha de salvamento de Cruz Roja que durante años estuvo varada en el puerto y ha sido despiezada.

El regidor aclara que "a embarcación Carmela chegou ás costas de Burela tras unha solicitude por parte da Cruz Vermella a Portos de Galicia na que piden instalala no peirao, mantendo á marxe ao Concello. Naquel momento, Portos e Cruz Vermella acordan as condicións sen contar en ningún momento co Concello, e entre outras cousas, son os voluntarios da Cruz Vermella os que realizan as tarefas de mantemento".

El alcalde subraya que la institución municipal nunca formó parte de lo tratado desde el inicio. "Non se comprometeu con nada porque non o fixeron tampouco partícipe de ningún acordo". Añade además que "co paso do tempo deixouse de facer ese mantemento polo motivo que sexa, de forma que estivo exposta sen que ninguén tivese en conta que o tempo remataría por poñer a lancha nunha situación de deterioro moi difícil de salvar”.

Según Llano, "chegados a este punto, Portos comunica a súa intención de desfacerse do barco cunha proposta de desguace e retirada a Cruz Vermella, aproveitando a conxuntura para, agora si, involucrar o Concello nun asunto no que non se lle dera nin voz nin voto. No momento no que se solicita a intermediación do ente local por parte de Cruz Vermella, o barco xa estaba case desafiuzado, pero aínda así solicitamos aos GALP un proxecto para tratar de recuperalo, cuestión que ten que pasar polos seus procesos e tempos e que era totalmente imposible para este ano".

El alcalde insiste en que "o Concello non tiña vínculo de ningún tipo con esta cuestión, e que Portos tivo posibilidades de manter ben o barco, e non culpabilizarnos cando xa está practicamente sen solución. É un intento á desesperada de botar balóns fóra e eludir responsabilidades cando un asunto se pon feo". Lamenta asimismo que "agora todo o mundo sinala ao Concello, pero hai que explicar ben as cousas porque moitas das opinións parten dun descoñecemento da situación; non é que non queiramos asumir responsabilidades, é que nunca se nos deron nin as tivemos”.

Los populares destacan el valor histórico de la embarcación para muchos vecinos

Y nada más hacerse público este comunicado, el portavoz local del PP, Manuel Rouco, acusó al regidor de mentir y dice que "o alcalde sabía da súa situación dende, polo menos hai dous anos cando foron advertidos polo Grupo Municipal Popular que tamén propuxo alternativas para conservar a lancha en Burela" y destaca el valor histórico de la embarcación para muchos vecinos.

Rouco señala además que "Portos de Galicia trasladou a necesidade de retirar a Carmela do porto por cuestións de seguridad e foi a Cruz Vermella, titular da embarcación, a que decidiu desmantelar a Carmela ao tratarse da opción menos custosa ao ter en conta que o Concello de Burela non colaborou para salvala como si fixeron numerosos concellos da Costa". Y cree que echa la culpa a los demás de su falta de decisiones.