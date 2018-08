Llano califica de "éxito total" la feria de productos ecológicos Produart

Medio centenar de expositores se dieron cita en la nave de redes de Burela en una nueva edición de Produart, la feria de productos ecológicos y de artesanía, que es uno de los mayores exponentes de artículos naturales que se celebran en la comarca y que este domingo puso el punto final a esta edición bajo un "éxito total", según el alcalde, Alfredo Llano.

Es una cita con un tirón creciente debido a la preocupación cada vez mayor por una alimentación saludable, como constata el elevado número de expositores. Frutas y verduras de temporada fueron una opción de compra responsable de la feria, donde también se pudieron adquirir conservas de varios tipos, carnes, embutidos, quesos, yogures, miel, mermeladas, chocolates y dulces o derivados de stevia. Muchos de esos productos eran aptos para personas con intolerancias, y hubo también aceites, pimentón, cervezas o licores.

La feria se completó con la venta de productos artesanos realizados en cuero, vidrio, textil y con materiales reciclados, sin olvidar bisutería variada, alguna con la originalidad de estar realizada con corcho o piedra natural.

El cuidado personal y de la casa fueron otras alternativas importantes de la cita, en la se pudo adquirir desde cosmética ecológica a productos para la limpieza del hogar, a lo que se dedicaron varios expositores en lo que se podían comprar desde bayetas antibacterianas a robots de limpieza, pasando por camas ecológicas o sartenes de fundición con recubrimiento natural.

La feria, que abrió el pasado viernes, cerró este domingo por la noche a las diez, con un descanso para comer de dos de la tarde a cinco y media. Fue el mismo horario que tuvo durante la jornada del sábado, en la que muchas personas pasearon por la feria, que se celebró en las inmediaciones del puerto, un entorno en el que el sábado y el domingo se celebró la Festa do Bonito, que acogió a miles de visitantes durante todo el día.

BALANCE DEL ALCALDE. El alcalde de la localidad y presidente de Expomar, la entidad organizadora de Produart, se mostró muy satisfecho por esta edición. "Fíjate si había gente que el sábado por la noche, cuando el cierre estaba previsto para las 22.00 horas, se cerró pasadas las once de la noche", recalcó.

Llano estuvo el domingo por la mañana en el recinto donde se celebra Produart y vio cómo llegaban "tres o cuatro autobuses para visitarla, y además seguro que luego aprovecharon para probar el marmitako de bonito, que este domingo se podía degustar dentro de la Feira do Bonito".

Otras de las actividades que más llamó la atención de los visitantes fueron las demostraciones de cantería de José Álvarez Pardo, que dejó participar al público.

"Ha sido un éxito total y estamos muy contentos; yo creo que este fin de semana, entre la Feira do Bonito, Produart y el Certamen Internacional de pintura mural Amarte, ha tenido una repercusión muy importante para Burela", dijo Llano, que no escondió que buscan la declaración de Interés Turístico Nacional para la Feira do Bonito.