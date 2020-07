Llano alerta de problemas para constituir mesas y pide el aplazamiento de las elecciones

El alcalde de Burela, Alfredo Llano, tiene previsto reunirse de nuevo esta mañana por videoconferencia con el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, para abordar la compleja situación sanitaria del concello y de A Mariña. En su opinión, es necesario aplazar las elecciones en la comarca «porque a veciñanza desta zona xoga en desvantaxe o vindeiro domingo con respecto a outros lugares de Galicia».

Alfredo Llano subraya que «a poboación pide acudir con confianza a votar e iso neste mometno non se dá. Paréceme inxusto e unha irresponsabilidade absoluta que se estea a falar de confinar só unha parte da Mariña». «Hai unha serie de xente confinada, unha serie de xente positiva, que se está agora mesmo valorando incluso que poidan ir votar, hai moita preocupación e isto crea unha serie de incertezas que hai que mirar como se solucionan. Nas actuais condicións vai ser difícil, estou vendo en Burela que moita xente me di a ver como vai ser isto porque ninguén quere arriscar se non hai unhas garantías sanitarias ao cen por cento».

El alcalde burelés confirma que en estos momentos «hai incluso problemas para configurar mesas». «Quero un aprazamento das eleccións», insiste.