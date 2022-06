O lixo que cuspe o mar

Son media ducia de persoas, fanse chamar A Mariña sen Plástico e téñense convertido en auténticos arqueólogos do lixo. Recollen o plástico que atopan nas praias lucenses e investigan a súa orixe, procedencia e antigüidade.

Sara Rey, Ángela Fulgueiras, Marina Teijeiro, Víctor Míguez, Jacobo Trelles e Nacho Muíño teñen descuberto reliquias, pezas moi curiosas para un coleccionista, pero que espalladas sen control resultan moi nocivas para o medio ambiente.

Unha botella de lixivia dos anos 60, xoguetes do século pasado, centos de boquillas coas que ninguén fuma en España, un iogur do exalcalde de Lugo Ramiro Rueda, pezas intrigantes chegadas de calquera parte do mundo…

Ata pode parecer interesante a investigación, polo menos moi curiosa, pero os resultados son realmente preocupantes. Sen necesidade de escavar, só apañando o que hai sobre a area, estes mozos mariñanos constatan que o plástico é practicamente eterno, que calquera envase vai sobrevivir a quen o tirou, que o mar se está convertendo nun vertedoiro de lixo incontrolable e que a saúde dos seres vivos que habitan a terra depende da concienciación dos humanos sobre a necesidade de reducir o uso de plástico e de optimizar a súa reciclaxe e reutilización.

Os integrantes do colectivo levan retirado toneladas de lixo das praias. Parece infinito porque o mar ten que tragar moita trapallada que nunca debería chegar á auga e cuspe cada día o que non quere nas súas entrañas.

Sara Rey di que constata isto en cada xornada de limpeza. "Hai uns días fun a Rueta para tomar o sol, pero sempre que vou á praia apaño algo, é un hábito que teño. Volvín ao día seguinte e xa estaba igual, como se ninguén pasara por alí", apunta. Aínda así, entende que o seu traballo non caeu en saco roto porque "o que collín xa non acaba no mar".

A maior parte do lixo que apañan vai para o contedor, pero tamén gardan moitas pezas curiosas coa intención de facer unha exposición cando teñan ocasión. "Teño cheos o garaxe, o trasteiro, o coche, a mochila e ata os petos porque gardo todo o que me chama a atención", comenta Sara Rey.

Cando atopa unha peza curiosa comeza a investigación. A Sara Rey gústalle esta parte do traballo. "Remexo moito por internet". Algunha resísteselle: "Hai unha figura laranxa que parece un faro ou unha torre petrolífera. Apareceu tamén en Francia e en Portugal, pero ninguén sabe o que é".

Aquel globo polo que tanto chorou o neno cando se lle escapou, a cabicha que acabou no sumidoiro, a pinza que o vento levou do tendal, o envoltorio daquel caramelo... Emporcar o mundo é un delito do que ninguén é inocente e que só se pode emendar coa concienciación de todos.

Desde Maine ata Rinlo ► Trampas para lagostas de Estados Unidos

Ás praias lucenses chegan moitas etiquetas das trampas de lagosta que se usan en EE.UU. Esta apareceu flotando no mar en Rinlo e pertencía a un mariñeiro de Maine xa falecido. Os seus fillos quixeron recuperala.

Xoguetes do 1967 ► De regalo cos chicles Dunkin

Estas figuriñas viñan de regalo en 1967 cos chicles Dunkin, fabricados por Gallina Blanca. O mono branco apareceu en Peizás (Foz) e o verde en Arealonga (O Vicedo). Eran parte da colección ‘Fieras del zoo’.

Á deriva desde 1997 ► Un contedor cheo de pezas de Lego

A aparición de pezas de Lego é constante nas praias da Mariña. Moitas proceden dun contedor que caeu ao mar desde un barco no ano 1997 e aínda seguen chegando aos areais.

Máscara internacional ► Agasallo de Bimbo no 1976

Estas máscaras viñan de regalo con distintos produtos, dependendo do país. En España repartíronse no 1976, cos pasteis Bimbo. En Francia dábanas cos iogures Vitho. Tamén as había en Portugal, México ou Perú.

Un dos primeiros ► O iougur dun alcalde de Lugo

Na praia de Rueta apareceu un vaso do iogur Rueda, comercializado a partir de 1979 pola empresa láctea de Ramiro Rueda, alcalde de Lugo entre 1958 e 1961.

O máis enigmático ► Unha incógnita por resolver

Esta peza apareceu en Areoura (Foz), pero foron achadas outras en Portugal e incluso en paquetes de dous na Bretaña francesa. Non se sabe o que é nin para que vale.

Desde o propio mar ► Bateas e artes de pesca variadas

Os tarugos procedentes das bateas das Rías Baixas chegan con frecuencia ás praias lucenses. Colócanse atravesados nas cordas para soportar os mexillóns que se crían nelas. Antigamente eran de madeira, pero agora adoitan ser de plástico. Os restos de todo tipo de aparellos de pesca son habituais nos areais.

Feita en Vigo no 68 ► Unha lixivia de seis pesetas

En Lóngara apareceu unha botella de lixivia Mar fabricada en Vigo no 1968. Custaba seis pesetas. O seu plástico chegou ata hoxe en perfectas condicións.

Un clásico ► Pipas Facundo

Na praia da Caosa apareceu unha bolsa de pipas Facundo dos anos 80. Unha reliquia que pode ser curiosa, pero moi perigosa porque o seu plástico contamina moitos anos.

Moi habitual e tóxico ► Pilas na Caosa

Na praia da Caosa (San Cibrao) aparecen moitas pilas, moitas máis das que é habitual atopar nos areais. Ademais do perigoso envoltorio de plástico, o seu contido é especialmente tóxico e queda no mar.

Envases e agullas ► Residuos sanitarios

Xiringas, restos de envases de medicamentos, agullas... cando non se desbotan como é debido poden acabar no mar e son moi nocivos tanto polos contidos como polos materiais do que están compostos.

Desde moi lonxe ► Boquillas para fumar

Chama a atención a aparición deste tipo de boquillas de fumar en todas as praias porque non se venden actualmente nos estancos. Estiveron de moda nos anos 60 e 70, especialmente en Estados Unidos.

Os microplásticos ► Nunca está tan limpo como parece

Mesmo cando un areal parece limpo esconde quilos de lixo. O plástico non desaparece, só se divide en partes máis pequenas ata pasar desapercibido. Cada presa de microplásticos retirada é un respiro para o mar.