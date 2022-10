A literatura da morte

O cemiterio parroquial burelao será escenario esta tarde dunha visita guiada de recoñecemento ao patrimonio documental en galego, organizada dentro do Modelo Burela do IES Perdouro coa participación do coidador do camposanto, Pedro Valle; o marmorista xubilado Óscar Pardiño e a súa dona, Laura García Santiso, autores dos gravados e deseños de gran parte das lápidas.

A actividade está aberta ao público en xeral e contará cun grupo de docentes, capitaneado por Bernardo Penabade, e entre os que estará Vanesa Vila Verde, coautora do audiovisual Em Companhia da Morte. Tamén invitaron ao cura actual a participar nesta iniciativa, que ten por obxecto a procura de novos materiais de estudo polo que busca fomentar o contacto coas familias da vila.

Penabade adianta que pararán no epitafio do taxista Dolino Maseda, cunha poesía en galego, que marcou un antes e un despois nos cemiterios burelaos, pois dende 1997 son 70 as familias que empregaron textos literarios en galego, antes todos eran en castelán. O seu fillo Manolo abriu así un camiño novo. Tamén verán as dúas que hai de náufragos do barco Reina Victoria, afundido na galerna de 1973. Ademais recalarán na tumba do cura fundador do cemiterio, José Goyos, cun epitafio que foi iniciativa do tamén párroco Ramón Marful. Tamén falarán das do dono do Mesón da Pedra e da familia de Cristóbal Edrosa, que están no da Puída.

Pedro Valle lembra que o cemiterio parroquial se inaugurou en 1912 e só ten un par de panteóns, un deles é o do exalcalde Arcadio Pardiñas, o resto son nichos instalados en columbarios. Os máis achegados á entrada están feitos en pedra de cantería, mentras que os de atrás xa son de formigón e cemento, materiais máis modernos. O camposanto abre todos días de oito da mañá a nove da noite, agás no inverno, pois ao cambiar a hora pecha ás oito.

Óscar Pardiño e Laura García Santiso, marmorista e deseñadora das inscricións, estarán presentes para explicar canto requiran os asistentes. Eles constatan que a arte funeraria cambiou moito nos últimos anos ao popularizarse a informática: "Cando empezamos os gravados facíanse de xeito manual, despois inventaron unhas máquinas e agora os deseños fanse co ordenador, sácanse plantillas con vinilo para pegar ás lápidas. É coma unha goma gorda que se pegaba ao mármore ou ao granito usando unha máquina que bota un chorro de area fina, sae moi ben, sen o traballo de antes".

Pardiño explicará como facía para colocar as letras o máis dereitas posible, un traballo difícil que require moita paciencia e pulso. Santiso lembra un home que en Mondoñedo gravaba de maneira manual. "Tiña un callo enorme no dedo de estar aguantando o aparato de gravar a altorrelevo, había que picar o fondo do mármore para que a letra resaltara".

En canto ao contido das lápidas, Santiso di que era bastante uniforme. A maioría pedían o nome e apelidos e maila as datas de nacemento e falecemento, diante da primeira poñían unha estrela e despois da segunda, unha cruz. Así deixouse de poñer "nació" e "falleció". Logo incluían os anos que tiña, a deseñadora sinala que algunhas persoas só poñen a data da morte. "Agora hai xente que escribe poesías ou recordatorios, que se poden gravar en porcelana ou no mármore».

Tamén apunta que son os habituais: Recuerdo de tu esposa e hijos o nietos, Te queremos, No te olvidamos. "Máis en castelán que en galego, aínda que temos feito tamén algunha en galego", comenta. Santiso engade que "hai xente que fai placas de aceiro inoxidable ou porcelanas en forma de libro, co nome gravado, segundo o gusto dos clientes".

Así mesmo conta que o seu traballo consistía en facer o deseño coa inscrición na letra que a xente quería, mentras os marmoristas "tiñan que adaptalo ao espazo que había na lápida. Onde había que facer tres inscricións, tiñan que organizar para que collese todo, había que adaptar a letra ao espazo". Tamén sinala que "antigamente poñían unha letra de aceiro inoxidable moi boa, pero tiña un problema, pois levaba unhas patiñas soldadas por atrás que rompían e caían as letras. Dende entón empezaron a facerse cuns pernos engadidos e xa non caían. Tamén se poden facer adhesivas", detalla.

Inventos

A incorporación das máquinas trouxo algúns inconvenientes, pois gravábase a lápida enteira e se despois había que gardar dous defuntos no nicho, había que desbotala e facer outra nova. Iso fixo que Laura García tirase de enxeño. "Falei cos gravadores para ver se podían facer placas máis pequenas para pegalas ou atornillalas encima do mármore ou do granito, así en caso de necesidade podía retirarse a placa e gravar máis nomes. Foi a maneira de que no cemiterio de Burela houbese un sinfín de placas feitas de granito. Logo empezaron a facelas tamén doutros materiais".

O traballo tampouco estivo exento de incidencias. Santiso lembra unha anécdota na que a uns gravadores de Vigo "avarióuselles a máquina antes de Defuntos e houbo que esperar por unha peza que viña de Alemaña, aquilo foi un caos, todos pasamos un apuro tremendo". O cemiterio parroquial de Burela, situado na zona dos Castros, estaba a carón do lavadoiro da fábrica de caolín, o que tamén dificultaba o seu traballo, porque "o po caía e oxidaban con facilidade as pezas", indica.

"Non son moi frecuentes nas lápidas burelesas"

As fotos dos defuntos non son moi frecuentes nos cemiterios de Burela, aínda que hai algunha. "Antigamente facíanse en cor sepia, agora son en cor", indica a deseñadora Laura García, quen recorda que ten "mandado fotos dunha familia reunida para sacar a persoa falecida do medio. Escaneaba a foto coa impresora para que puidesen facela o mellor posible. A unha persoa en camisa, poñíanlle na foto unha chaqueta. Recordo a dun home na que aparecía o matrimonio xunto diante de fontes de comida, tivemos que sacalo, pero non quedara ben e houbo que corrixilo", conta.