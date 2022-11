La lista de Luis Enrique, a debate

Reza el dicho que todos llevamos un seleccionador dentro. Y en días como el del pasado viernes mucho más. La lista de Luis Enrique para el Mundial de Catar 2022, que arrancará la próxima semana, no dejó indiferente a nadie. Hay opiniones para todos los gustos, pero lo cierto es que solo 25 jugadores pueden viajar a Catar y serán los encargados de ilusionar durante un mes, o menos dependiendo de si quedan eliminados antes, a todos los aficionados al fútbol. Para analizar esta lista y las posibilidades de España en el campeonato, cinco entrenadores de equipos de la comarca expresan su sentir sobre la selección y sobre el seleccionador, Luis Enrique, al que defienden a capa y espada.

Alberto López (Viveiro)

"Echo de menos a Borja Iglesias, Brais Méndez, Canales y Gerard Moreno, y dejaría fuera a Eric García"

Alberto López. JM ALVEZ

El entrenador del Viveiro, Alberto López, da cuatro nombres que cree que deberían estar en la lista, como "Borja Iglesias, Brais Méndez, Canales y Gerard Moreno" y dejaría fuera a Eric García. También cree que la selección puede echar de menos futbolistas con más experiencia internacional. "Veo un equipo con calidad y perfiles diferentes, pero falta algún jugador, aparte de Busquets, con experiencia. De lo que estoy seguro es de que competirán muy bien, haciendo un fútbol de calidad y vertical y será un rival muy difícil de ganar. Debe mejorar a nivel defensivo y estrategias defensivas para poder llegar lejos", aseguró el técnico.

En lo que no tiene ninguna duda es en la capacidad del seleccionador. "Luis Enrique me parece el mejor entrenador español con mucha diferencia sobre el siguiente. Un crack".

Jaime Méndez (S.Ciprián)

"Lucho é un adestrador como a copa dun pino, con ideas moi claras e xogadores que van a morte con él"

Jaime Méndez.

También Jaime Méndez, preparador del San Ciprián, elogia al técnico asturiano. "É un adestrador como a copa dun pino, con moitísima personalidade e as ideas moi claras, pero tamén a capacidade para inculcarlla aos xogadores, que van a morte con él", señala.

El técnico burelés no quiere entrar a valorar la lista, ya que "Lucho ten o seu grupo, o seu bloque, ao mellor deixa xogadores que individualmente poden estar por enriba, pero prefiere a outros que se adaptan mellor ao que quere e ao que lles pide. Neste sentido incluso aposta por algúns que veñen de lesións, como Koke ou Llorente por diante de Balde, Merino, Brais Méndez ou Canales que poden estar rendindo mellor nos seus clubes".

Dani Moirón (Ribadeo)

"Es la primera vez desde 1994 no va convocado el máximo goleador nacional, y hablo de Borja Iglesias"

Dani Moirón. JM ALVEZ

El técnico del Ribadeo, Dani Moirón, tiene muy claro el nombre que le falta de la lista. "Borja Iglesias. Es la primera vez desde el Mundial del 1994 que no va convocado el máximo delantero nacional... y por supuesto a Brais Méndez y Iago Aspas", señala el pontenovés, que no llevaría a jugadores como "Yeremy Pino, Guillamón, Soler, Ferrán, Asensio...", al ser gente con muy pocos minutos en sus clubs. Cuento 13 jugadores que no son titulares indiscutibles en sus clubs, que sumado a la inexperiencia en este tipo de torneos me genera demasiadas dudas", dijo.

Pese a todo, Moirón cree que Luis Enrique se ha ganado desde que entrena a España el derecho a equivocarse. "Es un gran entrenador, con personalidad, valiente y consecuente con sus decisiones. Veremos un equipo con más balón que el rival, con defensa adelantado y presionando en campo contrario y difícil de batir, algo fundamental en los Mundiales, ya lo hemos visto en la Eurocopa y Nations League donde llegamos a fases finales".

R. Ramallal (Lourenzá)

"A lista é atinada porque Lucho é o que coñece a casa, pero vexo unha selección demasiado inexperta"

R.Ramallal.

XESÚS PONTE

A Roberto Ramallal, entrenador del equipo de Primera Autonómica de las Escuelas Deportivas de Lourenzá, lo que más le preocupa es la falta de experiencia de muchos de los jugadores incluidos en la lista. Para el "estamos ante unha selección con moito recorrido futbolístico pero a día de hoi demasiado xoven". Por esto, pronostica que no llegará demasiado lejos. "Non creo que vaiamos máis alá dos cuartos de final".

En lo que no quiere meterse demasiado es en la lista en sí. "Creo que a lista é atinada porque o entrenador é quen mellor conoce a casa". En cuanto a Luis Enrique, señala que "é un adestrador top, pero con marxe de mellora a nivel de comunicación co exterior".

Abel (Candelaria)

"Paréceme unha selección boa porque todos os xogadores coñecen o sistema e oseu rol"

Abel Eijo. AEP

El burelés, Abel Eijo, entrenador del Candelaria, también considera a Luis Enrique como "o mellor que pode estar no posto, non so ten que atender a cuestións futbolísticas, senón lidiar coa prensa. Ademais, leva anos demostrando que con el a selección sempre compite".

Lo que sí cambiaría Abel son algunos nombres de la lista. "Levaría a Merino,Borja Iglesias, Diego Llorente ou Íñigo Martínez e deixaría fóra a Asensio, Koke e Guillamon", aunque tiene confianza en el equpio. "Paréceme unha boa selección porque tódolos xogadores que van coñecen o sistema e saben o seu rol no equipo".