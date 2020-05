Un lío atraviesa vías provinciales

El ansiado acondicionamiento de las carreteras provinciales en Xove tendrá que esperar, a tenor del rechazo del bipartito provincial que conforman PSOE y BNG, al protocolo firmado en 2018 por el alcalde y el anterior presidente de la Diputación, Darío Campos. No obstante, el alcalde, Demetrio Salgueiro, no se resigna al "sorpresivo voto en contra".

¿Existe un compromiso de arreglo de los viales provinciales en Xove?

Hay voluntad, compromiso, pero no obligación, según los socialistas, quienes acusan al PP de atribuir a la Diputación un supuesto incumplimiento del protocolo suscrito, porque este "non recolle obrigas, senón unha declaración de intencións", defendió la diputada María Loureiro, que añadió que los objetivos deben concretarse en convenios.

En cambio, los populares aseguran que hubo "falta de respecto do goberno provincial polos compromisos adquiridos pola Deputación para a reparación de dez vías no concello de Xove", señala el portavoz del PP, Javier Castiñeira, crispado porque la nacionalista Mónica Freire dijese que ese acuerdo "non é nada", en respuesta a la moción defendida por el popular Jesús Novo.

El Gobierno provincial defiende que un protocolo es solo una declaración de intenciones y que pese a ello trabajó para su mejora

¿Qué recogía el protocolo?

La Diputación redactaría los proyectos de las diez vías y ejecutaría obras en dos, la que conecta con el Portiño de Morás, actualmente en ejecución parcial, y la que une Monte con Valcarría, en Viveiro. Una vez realizadas las obras, las carreteras pasarían a titularidad municipal y el Concello se ocuparía de su mantenimiento.

¿Qué reacciones suscita en la oposición el acuerdo en Xove?

El BNG de Xove se opone a que las vías pasen al Concello al entender que sería "unha hipoteca vitalicia. Levamos demasiados anos padecendo a súa pésima xestión e agora pretenden facer o peor negocio posible", además de reprochar al regidor que no hiciese nada antes para lograr el arreglo de los viales, dice Carlos Fernández Louzao.

Por su parte, el alcalde tilda de "vergonzoso" el rechazo de ambos partidos. Censura que el Bloque xovense "mire máis polo interese político que polo dos veciños" y recuerda que según el acuerdo el Concello pagaría más del 60% de las reparaciones. Demetrio Salgueiro también carga contra María Loureiro por su "irresponsabilidade", dado que ya era diputada cuando se acordó el protocolo y la Diputación aglomeró casi todos los viales del municipio de Viveiro. Además, recuerda que la ley obliga al organismo provincial a tener en buen estado las vías de su titularidad y considera increíble el no del BNG local a la principal demanda de los vecinos de Xove.

El BNG xovense se opone a la cesión de vías al Concello por "hipoteca vitalicia" y el regidor apela a la obligación legal y la demanda vecinal

¿Qué hizo la Diputación desde la firma?

La diputada vivariense María Loureiro asegura que el organismo trabajó para mejorar las carreteras xovenses. Explica que las LU-P-2609 y 2610 ya tienen firme MBC, trabajan entre los kilómetros 0,400 y 2,850 de la LU-P-2601, que tiene redactado el proyecto de la segunda fase; igual que están redactados los de las vías denominadas LU-P-2605, 2606, 2607, 6606 y 2602. Apunta además que la LU-P-2603 es una vía urbana, con firme en adoquín y que la LU-P-2604 es la única con trabajo pendiente.

Loureiro también niega que la Diputación reciba del Concello xovense más de lo que invierte en él. Ingresó 370.000 euros al ente provincial en 2019 frente a 579.000 euros aportados —470.000 destinados a infraestruturas-. "Este Goberno impulsa o principio de solidariedade territorial, buscando o equilibrio nos servizos públicos e as infraestruturas en todos os concellos da provincia, sexan da cor política que sexa", asegura.

¿Qué hay de fondo tras la polémica?

Castiñeira, el portavoz popular, habla de quiebra institucional, pero también cree que PSOE y BNG perciben un mal horizonte político en Galicia y ello influye en el rechazo a todas las propuestas del PP en el último pleno: Alcoa, plan Poscovid y al acuerdo con Xove.